Une collecte de sang est organisée ce lundi au Parc OL

Ce lundi 18 novembre, une session de don du sang est prévue au Parc OL. Des créneaux sont encore disponibles jusqu'à 19h30.

Pour la septième année de suite, l'Olympique lyonnais, via OL Fondation, ouvre ses portes aux donneurs de sang. Ce lundi 18 novembre, une collecte est organisée dans les locaux du club rhodanien, et plus particulièrement dans ceux de son stade. Si vous souhaitez donner, sachez que cela se fait sur rendez-vous, via ce lien.

Des places sont encore disponibles, une quarantaine au total, de 9h45 à 19h30. Dix créneaux sont notamment encore ouverts entre 10h30 et 10h45. Une fois inscrit, il vous faudra vous rendre au Parc OL, puis vous diriger vers le Comptoir H-Expérience, qui est accessible par la porte N.

La précédente collecte, qui se fait en lien avec l’Établissement Français du Sang, avait eu lieu dans les mêmes dates. Rappelons que cette bonne action est réalisable six fois par an pour les hommes et quatre fois pour les femmes. Elle dure environ une dizaine de minutes.