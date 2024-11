Le 27 décembre prochain se tiendra la traditionnelle cérémonie des Globe Soccer Awards. L’OL sera nommé en tant que club, mais aussi avec les présences de Tabitha Chawinga et Ada Hegerberg parmi les meilleures joueuses.

À contrecœur, on parle plus souvent d'elle dans la case infirmerie que pour ses exploits balle au pied depuis quelques mois. Toutefois, Ada Hegerberg reste une référence sur la scène mondiale et, malgré ses pépins physiques, avait réussi à terminer meilleure buteuse de l'OL la saison dernière. À cette performance individuelle, la Norvégienne y a ajouté un titre de championne de France et une finale de Ligue des champions. Ce palmarès permet à Hegerberg de faire partie des nommées pour le titre de meilleure joueuse de l'année aux prochains Globe Soccer Awards.

L'OL sacré en 2022

La cérémonie se tiendra le 27 décembre prochain et la Ballon d'Or 2018 ne sera pas la seule Lyonnaise en lice dans cette catégorie. En effet, la transfuge du PSG, Tabitha Chawinga, fait également partie des nommées après sa bonne saison dans le club parisien et son début d'aventure réussi à l'OL. Le club dans sa globalité est d'ailleurs lui aussi en lice pour rafler une nouvelle distinction après le sacre de 2022 comme meilleur club féminin. L'OL fait partie des 12 formations qui peuvent être sacrées à la fin de l'année.