Unique buteuse du choc entre l’OL et le PSG, Tabitha Chawinga a choisi de célébrer son but contre son ancien club. Ses coéquipières lyonnaises ont pris la défense de leur attaquante.

Une passe de Kadidiatou Diani pour une finition de Tabitha Chawinga. Dimanche, au Parc OL, le PSG a été crucifié par ses anciennes joueuses (1-0). Si pour l’internationale française, de l’eau a coulé sous les ponts depuis son départ de la capitale à l’été 2023, pour la Malawite, la cicatrice n’était pas encore refermée. Malgré un exercice 2023-2024 de haut vol avec le club parisien, Chawinga n’a pas vu le PSG faire l’effort de la conserver à l’issue de son prêt. C’est donc l’OL qui a raflé la mise et l’attaquante s’est rappelée aux bons souvenirs de ses anciennes coéquipières. Au point même de célébrer son but à la 27e minute. Pas de quoi choquer les Fenottes après le match. Ces dernières ont d’ailleurs apporté leur soutien à Chawinga. "Je pense qu’elle est super contente d’avoir marqué, a estimé Amel Majri. Chacun sa position, personnellement, un but est un but, je fêterais aussi un but même contre un ancien club. On a galéré à le marquer, elle a quand même le droit de le fêter."

On imagine tout de même mal l’internationale française célébrer un but contre l’OL si elle venait à quitter son club de cœur. Toutefois, il semblerait qu’il y ait eu un peu de revanche dans l’air de la part de Tabitha Chawinga, à écouter Christiane Endler. "C’est bien pour elle, ce n’est jamais facile de jouer contre son ancienne équipe. Même s’ils n’ont pas non plus été trop gentils avec elle après son transfert…" Un juste retour de bâton donc ?