L’OL a pris 29 points après avoir été mené au score en 2024

Edon Zhegrova au duel avec Nicolas Tagliafico lors de Lille – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Encore une fois dos au mur à Lille, l’OL a trouvé les ressources pour recoller au score en fin de match. Ce point est le 29e en 2024 après avoir été mené au score.

Vendredi, après le nul de l’OL à Lille (1-1), Pierre Sage n’a pas forcément été tendre avec ses joueurs. Il faut dire que le visage montré par dans la première mi-temps a été "indigne" d’une formation qui souhaite jouer le haut du tableau. Entre manque d’intensité et de rythme, erreurs individuelles, les Lyonnais ont tendu le bâton pour se faire battre. À tel point qu’Ainsley Maitland-Niles a choisi d’offrir sur un plateau l’ouverture du score à Jonathan David. Toutefois, la réaction d’orgueil a été au rendez-vous en deuxième mi-temps et Pierre Sage a tenu à le souligner, une fois les 90 minutes passées. "J'ai vu l'OL sur le terrain seulement après la pause. J'ai félicité mes joueurs d'être redevenus eux-mêmes, mais on n'a pas le droit de livrer une première période si insipide."

Une équipe à réaction, mais avec du caractère

Depuis plusieurs mois, les observateurs décrivent l’OL comme une équipe à réaction. Pierre Sage le concède, bien qu’il aimerait que ses joueurs soient avant tout dans l’action. À la question de savoir si ramener un point de Lille est une bonne chose, il conviendrait d’y répondre en affirmant que cela aurait été le cas si victoire il y avait eue contre Auxerre. Cependant, prendre un point face à l’une des équipes en forme de la Ligue 1 qu’est le LOSC est forcément bon pour la tête, surtout vu le scénario. En accrochant ce nul, l’OL montre encore une fois sa résilience. Ce point dans le Nord n’est autre que le 29e de l’année civile après que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont été menés. Elle est certes à réaction, mais cette équipe a du caractère.