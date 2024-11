Sage après Lille - OL (1-1) : "Une 1re mi-temps indigne"

Satisfait de la réaction de ses joueurs en deuxième mi-temps, Pierre Sage ne décolérait pas du visage de l’OL en première mi-temps contre Lille (1-1). "Inadmissible", selon le coach lyonnais.

On en a presque l’habitude désormais, mais le discours à la mi-temps a encore une fois porté ses fruits dans les rangs de l’OL avec ce nul arraché en fin de match (1-1). Corentin Tolisso l’a concédé, les joueurs lyonnais et le staff se sont dit les choses à la pause et il y en avait pas mal à dire. Après 45 minutes de jeu, l’OL n’est rentré aux vestiaires qu’avec un seul but de retard et on se demande encore comment. Même Pierre Sage qui avoue que la "seule erreur de Lille en première mi-temps a été de nous laisser en vie".

Il faut dire qu’avec deux montants touchés par Meunier (13e) et Angel Gomes (32e), le LOSC aurait pu creuser l’écart dès le premier acte et mettre la tête sous l’eau à des Lyonnais qui avaient quasiment décidé de se la mettre tous seuls. "Je trouve notre première mi-temps inadmissible. On s’est complètement abandonnés, on était indignes d’être l’Olympique lyonnais très clairement. Il n’y avait aucune intensité, aucune mentalité à jouer ce match pour être compétitifs."

"J'ai trouvé mon onze-type en deuxième, pas en première"

Ce nul à Lille a au moins eu le mérite d’appuyer la philosophie de Pierre Sage sur le fait qu’un onze type ne se dégageait pas forcément avant le match. En l’espace de quinze minutes de pause à la mi-temps, le visage de l’OL a été transformé et "pourtant ce sont les mêmes qui étaient sur le terrain en première." Seulement, les mots de l’entraîneur ont trouvé écho chez ses joueurs qui ont affiché un football plus séduisant et plus proche de celui observé ces derniers temps. "Ce que je leur ai dit à la mi-temps est que je m’en foutais du score, désolé, je parle mal, mais je voulais l’OL sur le terrain parce que ce n’était pas notre équipe."

La frustration de ne pas être reparti avec les trois points était presque présente dans les rangs rhodaniens à l’issue des 90 minutes et de ce second acte à la domination lyonnaise. Mais avec chacun sa mi-temps, le LOSC et l’OL se sont quittés bons amis.