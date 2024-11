Avant d’affronter l’OL, Hoffenheim est dans ses petits souliers

Futur adversaire de l’OL en Ligue Europa, Hoffenheim est loin de jouer les places d’honneur en Bundesliga. Le club allemand pointe à la 16e place et s’est incliné contre Sankt Pauli durant le week-end, un concurrent direct.

Avec seulement deux points pris en deux matchs, l’OL fait du surplace en championnat. Sixièmes au classement, les hommes de Pierre Sage ne sont malgré tout qu’à cinq points du podium et de la seconde place. Rien d’inaccessible même s’il faudra mettre le bleu de chauffe dimanche (20h45) lors du derby. Avant de penser à Saint-Etienne, les Lyonnais ont un match de Ligue Europa à jouer jeudi (21h) avec un déplacement à Hoffenheim. Avec la défaite contre Besiktas, une victoire est obligatoire en Allemagne pour s’ouvrir les portes des barrages et rêver plus grand à mi-parcours. Cela tombe plutôt bien, car le TSG 1899 est loin d’offrir un début de saison historique à leurs supporters. Après neuf journées de Bundesliga, l’ancien club de Belfodil pointe à la 16e place et reste même sur un revers à la maison contre Sankt Pauli, pourtant relégable avant la rencontre.

Une victoire en Ligue Europa

En pleine crise sportive en championnat avec seulement deux victoires et surtout 19 buts encaissés, Hoffenheim est légèrement mieux en Ligue Europa. Les coéquipiers de Kramaric ont déjà pris quatre points sur les trois premières journées. S’ils ont du mal loin de leurs bases, les Allemands ont signé leur seule victoire dans cette campagne à la Rhein-Neckar-Arena début octobre. Le TSG 1899 s’était imposé 2-0 contre le Dynamo Kiev grâce à un doublé d’Adam Hložek.