OL - ASSE : esprit du derby es-tu là ?

Dimanche, l’OL et l’AS Saint-Etienne se retrouvent pour la première fois depuis deux ans. Un rendez-vous forcément attendu en Auvergne-Rhône-Alpes même si plusieurs facteurs risquent d’empêcher une vraie émulation avant le derby.

La grande semaine est enfin arrivée ! Elle avait été cochée depuis la mi-juin par l’ensemble des supporters de l’OL et s’était fait attendre. Mais, elle est enfin là. Après le nul à Lille vendredi soir, les joueurs lyonnais ont repris le chemin de l’entraînement dimanche en fin d’après-midi. L’occasion pour eux de lancer la préparation de leurs deux derniers matchs avant une nouvelle trêve internationale : Hoffenheim jeudi, mais surtout le derby contre l’AS Saint-Etienne dimanche soir (20h45). Entre Rhône et Saône, c’est bien ce rendez-vous qui est sur toutes les lèvres. Enfin, pas trop encore, l’excitation montant au fur et à mesure de la semaine.

On peut d’ailleurs regretter ce match européen en plein milieu de semaine qui risque d’empêcher de faire monter la pression avant vendredi. Mais après deux saisons à manger leur pain noir, supporters lyonnais et stéphanois auront de nouveau le droit à l’odeur du derby. "Ce match, on l’attend tous. Voir quand on allait jouer Saint-Etienne a été la première chose que j’ai regardée au moment de la sortie du calendrier", nous a confié Matthias, abonné au Parc OL et qui était de passage à Décines dimanche pour le match des Fenottes contre le PSG (1-0).

Un folklore qui s'est perdu au stade, pas en dehors

À l’heure où le Classique entre l’OM et le PSG est mis en avant par la LFP ou que l’antagonisme grandissant entre les deux Olympiques prend un peu plus de place, la fierté régionale reste toujours le socle de la rivalité numéro 1 pour les supporters des deux camps. "Rien ne surpassera ces deux derbys dans une saison", pour Jean qui était adolescent durant l’épopée des Verts et qui a donc connu ces nombreuses années dans l’ombre du voisin stéphanois. La dynamique s’est bien inversée depuis le début des années 2000 et la domination lyonnaise sur tout le territoire français. Il n’y a qu’à voir le bilan général pour comprendre que ce derby a traversé les époques avec une période pour l’OL et pour l’ASSE.

Avec 46 victoires en 124 confrontations, les Lyonnais mènent la danse, mais le voisin reste dans le rétroviseur avec 44 succès. Peut-il revenir à une petite unité ce dimanche soir au Parc OL ? Pour le moment, les fans du Forez font profil bas quant à l’issue de ce 125e derby, même si la victoire contre Strasbourg (2-0) a donné du baume au cœur. Toutefois, avec une 16e place et 10 points, "Sainté" est loin de faire un début de campagne rêvé pour son retour dans l’élite. "On sait très bien que l’OL est supérieur en termes de qualité avec des joueurs comme Lacazette, Matic ou Cherki. Mais un derby reste un derby et souvent, il ne se joue pas qu’avec les qualités footballistiques, note Romain, stéphanois de naissance obligé de rejoindre la capitale des Gaules pour ses études. Il y a aussi ce qu’il se passe dans la tête."

Des discours policés, moins de passes d'armes

L’esprit du derby est donc toujours bien là ? Les récents incidents dans les tribunes de Ligue 1 et notamment du Parc OL ont créé un certain climat pesant. D’ailleurs, comme cela est devenu une habitude, les supporters des Verts brilleront par leur absence dimanche soir. L’arrêté préfectoral leur interdisant la venue à Décines devrait bientôt tomber et fera perdre un peu de sa magie à ce choc régional. On peut le regretter, comme c’est le cas depuis maintenant onze ans. Cela n’empêchera pas les Verts de recevoir un soutien populaire samedi lors de leur dernier entraînement à l’Etrat. Ce sera également le cas pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette avec l’appel au rassemblement lancé par les différents groupes de supporters de l’OL. Toutefois, les passes d’armes comme l’on pouvait les entendre ou les voir à la grande époque ont laissé place à des discours plus policés.

Dans le Forez, les joueurs biberonnés au derby ne sont pas légion dans le groupe d’Olivier Dall’Oglio. À Lyon, il reste encore des gamins du cru comme le capitaine, Corentin Tolisso ou encore Maxence Caqueret. Mais même ce dernier, natif de Vénissieux et ayant fait toutes ses classes à l'OL, a trouvé le moyen de mettre l’Olympico à la même hauteur que le derby en septembre dernier. Impensable il y a encore quelques années. L’écart sportif y joue beaucoup. Seulement, entre l’OL et Saint-Etienne, c’est bien plus que du sport et les supporters des deux camps ne vont pas se gêner pour le rappeler à la veille du retour du derby. Un match qui reste à part dans une saison même avec un match important en Ligue Europa calé entre-temps en Allemagne.