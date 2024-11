Mercato : Textor prêt à tenter le gros coup Paqueta (ex-OL) ?

À la recherche de renforts du côté de Botafogo, John Textor pourrait profiter de l’intérêt de West Ham pour Igor Jesus afin de récupérer Lucas Paqueta. Ce dernier est toujours dans le viseur des instances anglaises pour des paris sportifs.

En l’espace de trois saisons, John Textor a réussi à ramener Botafogo de la D2 brésilienne à la finale de la Copa Libertadores. Si à l’OL, l’Américain est encore loin de faire l’unanimité, au sein du club carioca, il a déjà réussi sa mission. Le clou du spectacle sera de soulever la coupe continentale en décembre prochain et de s’offrir le titre en championnat, mais le plus dur risque de commencer pour Botafogo. La belle saison de Fogo a logiquement attiré les regards des clubs européens et certains éléments devraient mettre les voiles durant l’hiver. Thiago Almada est annoncé à l’OL, Luiz Henrique également, même si des clubs anglais seraient sur le coup. C’est aussi le cas pour Igor Jesus, l’attaquant brésilien, avec une approche de West Ham d’après The Sun. Selon le média britannique, les Hammers seraient d’ailleurs prêts à inclure Lucas Paqueta pour favoriser la transaction.

Formé chez l'ennemi juré qu'est Flamengo

Pourquoi un tel choix ? Tout simplement parce que l’ancien meneur de l’OL reste soupçonné dans une affaire de paris sportifs en Angleterre et pourrait bien se voir suspendu. Le club anglais chercherait donc à lui trouver une porte de sortie et un retour au Brésil fait partie des options explorées par West Ham. Toutefois, il convient de rappeler que Lucas Paqueta reste un pur produit de Flamengo. Or, ce dernier est le club rival de Botafogo… Suffisant pour voir le Brésilien faire capoter ce possible deal ?