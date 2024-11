Endler après OL - PSG (1-0) : "Je dois être là quand il faut"

Avec seulement deux tirs, le PSG n’a pas inquiété l’OL dimanche à Décines. Pourtant, sans une parade de Christiane Endler sur l’action entraînant le but lyonnais, la donne aurait pu être différente.

Vendredi à Lille, Lucas Perri avait touché le double de ballons par rapport à Alexandre Lacazette. Ce dimanche, chez les féminines, le rapport a été bien plus important entre Christiane Endler et ses attaquantes, mais à l’avantage de ces dernières. Dans le classique de la Première Ligue, on aurait pu s’attendre à voir la gardienne de l’OL être sollicitée. Il n’en a rien été, puisqu’avec seulement deux tirs en 90 minutes, le PSG s’est montré avant tout inoffensif (1-0). Toutefois, la rare intrusion parisienne dans cette rencontre a bien failli faire mouche.

Sur une mauvaise relance, Korbin Albert a tenté sa chance et sa frappe a pris le chemin de la lucarne gauche d’Endler. Il a fallu une main ferme de la Chilienne pour claquer en corner. "Dans des matchs comme ça, comme souvent avec l’OL d’ailleurs, tu n’as pas beaucoup de choses, mais tu dois être là quand il le faut, ça a été le cas aujourd’hui. On travaille pour ça, pour aider l’équipe."

Cinquième clean-sheet en championnat

En plus d’éviter une ouverture du score du PSG, Christiane Endler a fait l’arrêt qu’il fallait pour le tournant du match. Sur le corner qui a suivi, l’OL s’en est allé en transition rapide et Tabitha Chawinga a marqué l’unique but de cette rencontre. Sans le savoir, Christiane Endler a été doublement décisive. Si elle a regretté le manque d’efficacité devant, la gardienne lyonnaise se montre satisfaite de ce nouveau match sans prendre de buts. Ce fut le cas à chaque match depuis les deux buts encaissés contre Fleury lors de la première journée. "Nous ne prenons pas beaucoup de buts cette saison, deux seulement. Avoir le plus de clean-sheet possible est un objectif."