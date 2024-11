Ancien coach de l’OL, Bruno Genesio n’a pas réussi à prendre le meilleur sur son club de cœur, vendredi avec Lille. Mathieu Valbuena, qui l’a connu à Lyon, estime que se séparer du Français a été une grosse erreur.

Vendredi soir, il y a eu de nombreuses accolades au coup de sifflet final et de nombreuses discussions sur le terrain et dans les entraves du stade Pierre Mauroy. Le choc entre Lille et l’OL n’a pas accouché d’un vainqueur (1-1), mais ce fut l’occasion pour certains de se retrouver. Anciennement dans le staff de Pierre Sage, Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca ont pu échanger avec leurs anciens collègues. Bruno Genesio a, lui, retrouvé ses anciens joueurs comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Nemanja Matic, qu’il avait ramené à Rennes.

Croiser la route de l’OL est toujours spécial pour le coach français, qui a connu une fin d’aventure en eau de boudin entre Rhône et Saône. "La plus grosse erreur de Lyon, c’est de l’avoir laissé partir. Tout ce qui lui est arrivé à l’OL l’a énormément affecté, car c’est un vrai amoureux du club, mais aussi parce que cela a touché sa famille, a reconnu Mathieu Valbuena dans So Foot. Après son départ, Lyon a eu des difficultés sur le banc. Beaucoup de gens prédisaient qu’il n’était qu’un entraîneur très moyen. Objectivement, il mérite tout ce qui lui arrive. Je suis très content de le voir évoluer et progresser. Il a reçu d’énormes critiques…"

"C'était un passionné, je l'ai vu directement"

La plaie s’est quelque peu refermée depuis 2019 et cette conférence de presse lunaire après l’élimination en Coupe de France et l’annonce de son départ. Mais Bruno Genesio n’a pas connu la sortie qu’il méritait selon son ancien joueur. Ayant évolué pendant deux saisons à l’OL, Mathieu Valbuena a vécu au quotidien avec le coach du LOSC et ne voit que du positif.

"C’est un passionné, je l’ai vu directement. Il a été vite mis en avant en reprenant l’équipe à mi-saison (décembre 2015). Dans ses discours d’avant-match, il savait nous parler, il arrivait à toucher ses joueurs. Et Bruno nous faisait jouer au ballon, avec de vrais principes de jeu. Cela se reflétait sur le terrain. On avait fini deuxièmes, en mettant par exemple 6-1 à Monaco lors de la dernière journée. Il avait deux casquettes : à la fois dans la communication, proche de ses joueurs, mais il était aussi exigeant. Il s’est toujours donné à fond pour son métier."

Malheureusement, s’il a ramené l’OL vers le haut, Genesio n’a jamais réussi à remporter un titre qui aurait pu lui permettre de vivre une relation différente avec son club de cœur.