S’il a regretté les occasions ratées par ses joueuses, Joe Montemurro s’est montré satisfait du visage de l’OL contre le PSG (1-0), ce dimanche après-midi.

Coach Montemurro, comment vous sentez-vous après cette victoire 1-0 ?

Joe Montemurro : Écoutez, c'était évidemment important que nous obtenions des résultats et un bon résultat en termes de football. Ce ne fut pas le cas en termes de finition et de pouvoir tuer le match plus tôt. Mais, c'était quand même une belle journée pour nous.

Avez-vous été surpris par l'organisation du PSG, plus défensive et moins offensive ?

Non, pas vraiment, pas vraiment. Il est évident qu'ils étaient satisfaits du match nul aujourd'hui, qui leur aurait permis de rester en tête du classement, et il est certain qu'ils étaient venus pour nous empêcher de jouer et nous avons dû trouver d'autres solutions. Nous avons trouvé beaucoup de solutions, mais nous n'avons pas pu les terminer.

Que pouvez-vous dire sur le but de Chawinga ?

Tabi est génial, c'était une superbe finition et cela représente bien Tabi. Nous savons que dans ce genre de situation, elle est très, très bonne et qu'elle avait deux ou trois autres possibilités pour peut-être terminer le match. Mais la réalité, c'est que nous nous créons beaucoup d'occasions et c'est ce qui est positif de mon point de vue.

Est-ce important d'être premier après cette rencontre ?

Nous voulons toujours être les premiers. Mais le plus important est d'être les premiers à la fin de la saison. C'est le plus important. Mais comme je l'ai dit, c'était une autre bonne semaine de travail, ce que nous pouvions faire avec les joueuses qui revenaient de l'étranger et nous avons pu tirer le meilleur parti de la situation.

"On veut retenir le fait qu'on se crée des occasions"

Qu'avez-vous pensé du match de Kadidiatou Diani contre son ancienne équipe ?

Kadi ne cesse de grandir et de devenir une joueuse vraiment spéciale, une joueuse de classe mondiale. Elle trouve toutes les solutions dont nous avons besoin et il est évidemment très, très important qu'elle continue et qu'elle maintienne ce niveau.

Quels sont les détails qui vous ont manqué aujourd'hui pour marquer davantage ?

La question à un million (sourires). Chaque entraîneur cherche la solution pour marquer plus de buts. Peut-être que nous devons être un peu plus calmes devant le but, peut-être que nous devons être un peu plus décisifs, peut-être que c'est une question de timing. Chaque raté, si l'on peut dire, a sa propre histoire. En fin de compte, nous considérons que nous nous créons beaucoup d'opportunités, il ne nous reste plus qu'à terminer les situations.

Vous avez près de 70 % de possession de balle aujourd'hui, est-ce une sorte de suprématie contre le PSG ?

C'est à vous, journalistes, d'écrire cela, ce n'est pas à moi de le dire. Pour moi, c'est normal, nous voulons dominer le ballon, nous voulons garder le ballon, je l'ai indiqué dès le premier jour. Nous pouvons faire plus avec le ballon que sans le ballon. Nous sortons toujours d'un match avec la volonté d’avoir A, une bonne performance dans le résultat et B, avoir le plus de ballons possible. 80 %, c'est très, très bien contre une équipe comme le PSG.