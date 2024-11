L’OL domine le PSG (1-0) et reprend la première place

Eva Gaetino (PSG) au duel avec Wendie Renard et Damaris Egurrola (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un match à sens unique, l’OL a renoué avec la victoire contre le PSG (1-0). Grâce à ce cinquième succès de la saison, les Fenottes retrouvent la première place du championnat.

Les deux dernières fois que le PSG était venu à Décines, il avait subi une incroyable remontada en demi-finale de Ligue des champions avant d’être trahi par sa gardienne en finale de championnat. Ce dimanche, le club parisien s’est une nouvelle fois incliné contre l’OL (1-0), mais cela tient avant tout de la supériorité lyonnaise. Au Parc OL, les Fenottes ont envoyé le message qu’elle souhaitait : s’imposer dans le classique de Première Ligue et reprendre la première place au classement. Toutefois, le score ne reflète pas la domination des joueuses de l’OL dans ce choc français. Pendant 90 minutes, les Lyonnaises ont pris l’ascendant sur leurs rivales qui sont malgré tout restées en vie tout le match. La faute à des montants qui ne voulaient pas que l’OL s’envolent et à Mary Earps, auteure de plusieurs arrêts.

Trois poteaux touchés

Deux semaines après le nul frustrant au Paris FC, la formation rhodanienne souhaitait retrouver le chemin de la victoire et avec la manière. Dans une rencontre maitrisée d’une main de maître, les coéquipières de Wendie Renard n’ont laissé que des miettes aux Parisiennes. Ces dernières ont dû attendre la 25e minute pour se montrer dangereuses. Une frappe d’Albert a poussé Endler à la claquette. Un tournant puisque sur le corner qui a suivi cet arrêt, l’OL a enfin réussi à débloquer le score.

Sur une sortie de balle rapide, Diani a lancé Chawinga qui a fait parler sa vitesse pour aller tromper Earps en bout de course. Ce but a fait du bien parce que les Fenottes commençaient à se frustrer de ne pas convertir leur domination. Avec trois poteaux en première mi-temps (7e, 31e, 45+1e), l’OL a eu les opportunités de plier le match. Mais, comme face au Paris FC, le dernier geste a fait défaut.

Les 15 386 spectateurs ont douté jusqu'au bout

Avec pas moins de 28 tirs dans ce match, l’OL a pêché dans ce secteur, à l’image des frappes trop écrasées de Van de Donk (20e), Horan (18e) ou Hegerberg (81e). Melchie Dumornay, au travail incessant, n’a pas été non plus dans un grand jour face au but et le PSG a donc continué d’y croire, en ne montrant rien. Earps a certes mis du sien pour empêcher l'OL de prendre le large (33e, 57e, 72e) mais le cadre s'est souvent dérobé de lui-même (54e, 69e) si ce n'est pas une Parisienne qui a sauvé sur sa ligne (56e, 73e). Les entrées de Majri, Hegerberg ou Becho n'ont rien changé, les 15 386 spectateurs présents à Décines ont eu la boule au ventre jusqu'au bout. Heureusement, il n'y a pas eu de mauvaises surprises et l'OL fait le bon coup dominical.