Après trois victoires, les U19 de l’OL s’inclinent à Strasbourg (3-2)

S’étant extirpés de la zone rouge grâce à trois succès consécutifs, les U19 de l’OL avaient une confrontation bien plus solide ce dimanche à Strasbourg. Les joueurs de Jordan Gonzalez se sont inclinés 3-2 en Alsace.

Dans le dur en début de saison, les U19 de l’OL avaient bien relevé la tête ces dernières semaines. Face à des concurrents directs de bas de tableau, les Lyonnais avaient enchaîné trois succès de suite, grâce notamment à certains renforts venus de National 3. Ce dimanche, à Strasbourg, pas de descentes de la réserve qui a joué samedi soir à Chambéry (0-2). Et donc un peu plus de difficultés contre une formation alsacienne plus solide que les derniers adversaires rencontrés avec une sixième place, deux points devant l’OL. Face à une adversité plus élevée, les joueurs de Jordan Gonzalez ont vu leur série de victoires prendre fin, ce dimanche en fin de matinée, avec cette défaite 3-2 en Alsace.

Les Lyonnais n'ont pas réussi à égaliser malgré la pression

La rencontre avait plutôt bien débuté grâce à l’homme en forme du moment chez les U19 : Daryll Benlahlou. Le numéro 10 lyonnais débloquait le score dès la 9e minute, mais cela n’a pas suffi à l’OL pour contrôler le match. L’égalisation strasbourgeoise au quart d’heure de jeu par Diarra a mis un coup derrière la tête aux Lyonnais qui ont encaissé un deuxième but dix minutes plus tard. Rentrée avec un seul but de retard aux vestiaires, la formation rhodanienne a craqué juste après l’heure de jeu (3-1) mais a rapidement recollé avec une réalisation de Lurika (65e). Malgré une pression en fin de match, l’OL n’a pas réussi à accrocher ce petit point qui aurait fait du bien.