L'OL en 4-3-3 contre le PSG avec Horan et Dumornay

Pour ce classique du championnat de France féminin, l'OL affronte le PSG ce dimanche (14h). Malgré les retours tardifs, Lindsey Horan et Melchie Dumornay sont titulaires dans le 4-3-3 de Joe Montemurro.

Deux semaines après la contre-performance contre le Paris FC qui lui a fait perdre la première place du classement, l'OL est de retour aux affaires courantes ce dimanche après-midi (14h). Après une trêve internationale, les Fenottes sont vite remises dans le bain avec la réception du PSG, qui n'est autre que le leader de Première Ligue depuis la dernière journée. Cela donne donc un peu plus de piment à ce classique du football féminin en France. Même si l'issue finale du match n'aura pas forcément d'incidence sur qui sera champion à la fin de la saison, l'OL a un statut à (re)confirmer et un orgueil à montrer.

Horan et Dumornay d'entrée malgré leur retour tardif

Pour ce rendez-vous, Joe Montemurro a choisi d'évoluer en 4-3-3 avec les présences de Lindsey Horan et Melchie Dumornay. Voir l'Américaine et l'Haïtienne n'a rien d'une surprise, mais le retour tardif de sélection aurait pu pousser le coach australien à les préserver un peu avant une entrée en cours de match. Il n'en est rien puisque Montemurro a choisi d'aligner la meilleure équipe possible sur le papier pour contrer le PSG. Le trio Diani - Dumornay - Chawinga est de nouveau aligné, tandis que Daniëlle van de Donk et Damaris épauleront Horan dans l'entrejeu.

La composition de l'OL contre le PSG : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Svava - Horan, Damaris, Van de Donk - Diani, Dumornay, Chawinga