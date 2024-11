Transfuge du PSG durant l’été, Tabitha Chawinga a joué un mauvais tour à son ancien club. Son but permet à l’OL de retrouver la tête du classement. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Chawinga joue un mauvais coup à son ex

Elle n’a clairement pas fait son meilleur match depuis son arrivée à l’OL durant l’été, mais ce rendez-vous était forcément spécial pour Tabitha Chawinga. Transfuge du PSG en juin dernier, la Malawite retrouvait pour la première fois son ancien club. Ce n’est jamais évident avec le côté émotionnel qui peut entrer en compte. En voyant sa célébration et son explosion de joie, on pouvait deviner que ce match lui tenait à cœur. Pour envoyer un message à son ancienne direction de ne pas l’avoir conservé ? Elle est passée à autre chose, mais cela ne fait jamais de mal de se rappeler aux bons souvenirs de son ex.

Il y a eu beaucoup de déchet dans le jeu de Chawinga mais à la différence des autres attaquantes de l’OL, elle n’a pas eu besoin de 50 occasions pour faire parler la poudre. Sur une ressortie de balle rapide suite à un corner, elle a fait parler sa vitesse pour prendre le dessus sur son vis-à-vis. On s’est bien demandé quand elle allait choisir pour frapper et c’est finalement au tout dernier instant qu’elle a trompé Earps avec un ballon piqué pas vraiment académique.

Le flop : un break qui n'est jamais arrivé

En regardant les statistiques du match, un supporter de l’OL ne s’imaginera sûrement pas que les Fenottes ne l’ont emporté que 1-0 ce dimanche. Avec 24 tirs lyonnais contre seulement deux pour le PSG, il n’y a pas eu match. Les joueuses de Joe Montemurro ont dominé de la tête et des épaules ce choc de Première Ligue. Pourtant, en tribunes, ce n’était pas la folie et la grosse ambiance. La faute à l’incapacité lyonnaise à faire le break et à se mettre à l'abri pour assurer cette victoire méritée.

En 90 minutes, Melchie Dumornay et ses partenaires ont touché trois fois les montants, ont buté sur Mary Earps ou ont tout simplement manqué de précision dans le dernier geste. C’est d’autant plus frustrant que malgré la maitrise observée et le peu d’ambition du PSG, l’OL est resté sous la menace d’une égalisation chanceuse pendant 90 minutes. Ce qui n’était clairement pas la physionomie de cette rencontre. Attention à ce que cela ne se répète pas et surtout que ça ne se paye pas cher lors des prochaines sorties.