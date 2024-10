Thiago Almada lors d’Argentine – Irak au Parc OL (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

À deux mois et demi du mercato hivernal, Pierre Sage a annoncé l’arrivée de Thiago Almada à l’OL. L’entraîneur a également confirmé que Jeffinho et/ou Adryelson n’étaient pas certains de revenir au club durant l’hiver.

La période a été compliquée à vivre, qu’elle est déjà de nouveau mise sur la table. Durant l’été, Pierre Sage a découvert l’enfer et l’incertitude qui règnent dans un club avec le mercato. L’entraîneur de l’OL a dû s’adapter à un effectif qui avait du mal à être dégraissé. Le 1er septembre a donc été un soulagement pour Sage et l’ensemble du groupe qui a retrouvé des couleurs. Toutefois, la question du mercato hivernal est déjà présente dans les discussions. Cela semble prématuré, mais à l’heure où l’OL cherche de la créativité en plus de Rayan Cherki, le dossier Thiago Almada revient forcément sur la table.

En juillet dernier, John Textor avait annoncé l’arrivée hivernale du milieu argentin et son coach a confirmé que le champion du monde fera bien son arrivée dans l’effectif. "Thiago est un joueur qui est capable d’évoluer dans plusieurs positions comme Saïd Benrahma ou Rayan Cherki, a déclaré Sage sur RMC. L’idée avant de parler d’un poste, c’est de trouver une organisation qui lui permet d’adopter des positions qui lui permettent d’être à l’aise et de rendre service à l’équipe. Je ne me fais pas de soucis là-dessus, ce sont des bons problèmes."

Plus d'avenir à l'OL pour Jeffinho ?

Au Brésil, certains médias font état d’une arrivée qui serait différée si Botafogo venait à gagner la Copa Libertadores. Info ou intox avec la Coupe du monde des clubs qui se jouera à l’été 2025 ? À entendre Pierre Sage, l’arrivée de Thiago Almada sera bien pour cet hiver et aura une conséquence sur l’avenir de Jeffinho et Adryelson. Tous deux sont prêtés à Botafogo et doivent revenir cet hiver. Du moins sur le papier. "Avec la question des extra-communautaires, on va s’acheter un problème (avec l’arrivée d’Almada), donc je ne pense pas que tout le monde reviendra." Pour le coach, il faudra une mise à jour puisque le milieu possède un passeport italien et n'est donc pas extra-communautaire. Seulement, entre Adryelson et Jeffinho, il faudra faire un choix avec seulement une place disponible.