Mercato : Textor confirme la venue d'Almada à l'OL en janvier

Comme annoncé, John Textor a expliqué que Thiago Almada débarquerait à l'OL en janvier 2025. Il passera auparavant par Botafogo.

L'officialisation n'est pas encore tombée, mais John Textor s'est chargé en personne d'annoncer la nouvelle. Le patron d'Eagle Football, dans un live où on le voit en compagnie de Thiago Almada, a confirmé l'information parue ces derniers jours. L'homme d'affaires américain a expliqué que le milieu de terrain serait bien transféré à Botafogo cet été, avant de rejoindre l'Olympique lyonnais en janvier 2025.

Le dirigeant a révélé le programme à venir pour l'international argentin, champion du monde en 2022. "Thiago a été recruté par notre staff en France. De grands clubs d’Espagne et d’ailleurs le voulaient. Nous l’avons intercepté et nous l’avons convaincu qu’il pouvait venir chez Eagle et que nous l’emmènerions en Europe. Compte tenu du calendrier de la saison (brésilienne) et de la Copa Libertadores, il voulait aller jouer à Botafogo et nous aider à gagner des titres avant d’aller sur le Vieux-Continent. Son contrat prévoit son départ pour la France en janvier."

Comment va s'articuler le transfert d'Almada à l'OL ?

Voilà qui est dit et qui met un terme au suspense au sujet du footballeur de 2023. Dans l'opération, sa formation, Atlanta United, devrait récupérer 19,6 millions d'euros, sans compter les bonus qui pourraient monter à 3,7 M€. Reste à voir concrètement comment se matérialisera cette nouvelle passerelle au sein de la galaxie Eagle.

Précisons d'ailleurs que le cas Almada est différent de celui Luiz Henrique. Le Brésilien, actuellement à Botafogo suite à son acquisition en janvier 2024. Ce dernier dispose d'une clause lui permettant de rejoindre l'OL si toutes les parties étaient d'accord. Mais Textor a bien ajouté que "Ce n’est pas du tout la même chose car nous l’avons pris à d’autres clubs européens". Pour ce dossier aussi, les supporteurs rhodaniens devront se montrer patients.