Reine-Adelaïde a des "regrets mais pas d’aigreur" envers l’OL

Libre suite à la fin de son contrat avec Molenbeek, Jeff Reine-Adelaïde va quitter la galaxie Eagle. Ayant retrouvé des sensations en Belgique, le joueur offensif aurait aimé apporter plus à l’OL.

Il y a ceux qui critiquent la synergie un peu trop présente entre les différents clubs d’Eagle Football et ceux qui y voient une opportunité. Il y a un an, Jeff Reine-Adelaïde a vu cette deuxième option et n’a pas hésité à rejoindre le RWD Molenbeek suite à son départ de l’OL. Une saison en Belgique qui s’est terminée par une relégation sportive, mais qui a fait le plus grand bien à l’ancien international Espoir français.

Ayant eu du mal à retrouver son niveau à l’OL suite à sa deuxième rupture du ligament, Reine-Adelaïde a pu enchaîner au RWDM avec 30 matchs disputés. "Quand j'ai quitté Lyon l'été dernier, la priorité était de retrouver du temps de jeu et d'enchaîner les matches sans blessure. Sur ce plan, le contrat est largement rempli, savoure-t-il dans L'Équipe. Bien entendu, on peut toujours faire mieux, mais j'ai de nouveau confiance en mon corps. J'ai pu me redécouvrir, franchir des étapes et redevenir libre dans ma tête."

"La première saison a été un bon moment"

Avec une confiance retrouvée, "JRA" s’est même permis le luxe de porter le brassard de capitaine du club belge, mais n’a pu éviter la descente. Libre suite à la fin de son contrat cet été, l’ancien Angevin est désormais à la recherche d’un nouveau challenge. Une future destination qui l’emmènera loin de la galaxie Eagle et qui lui fera tourner définitivement la page OL, lui qui était encore jusqu’à mardi la recrue la plus chère de l’histoire lyonnaise.

Cette aventure ne s’est pas passée comme souhaitée par les deux parties après "les beaux moments de la première saison avec la découverte de la Ligue des champions et le parcours jusqu’en demie". Mais Jeff Reine-Adelaïde juge ces quatre années comme "mitigées. Il y a eu les blessures qui ont forcément tronqué mon passage. J'ai quelques regrets parce que je pense que j'aurais pu plus aider le club depuis mon retour de blessure. Mais pas d’aigreur."