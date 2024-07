Mercato : l’OL retrouve la fièvre acheteuse

Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Avec Saïd Benrahma et Orel Mangala, en attendant Moussa Niakhaté, l’OL a dépensé plus de vingt millions d’euros sur deux éléments. Ce n’était plus arrivé depuis 2020 et l’arrivée de Lucas Paqueta. Le symbole d’une ambition revue à la hausse ?

Il est désormais le joueur le plus cher de l’histoire du club. Depuis mardi soir, Orel Mangala a, bien malgré lui, endossé ce nouveau costume en voyant l’OL lever son option d’achat et faire du Belge un joueur lyonnais jusqu’en juin 2028. Car s’il est fait état d’un montant de 23,4 millions d’euros, cela ne concerne que l’option d’achat et non le prix payé à Nottingham Forest entre cet été et l’hiver dernier. Au total, la direction lyonnaise a déboursé plus de 30 millions d’euros pour le Diable Rouge. Une sacrée somme pour un élément qui a été perturbé par les blessures depuis son arrivée entre Rhône et Saône et qui vient d’enchaîner avec un Euro moyen.

Mais après avoir déjà dépensé 11,7M€ en janvier dernier, la stratégie était clairement de ne pas perdre de l’argent en route. Mieux, John Textor a été bon seigneur et a "offert" trois millions de plus que ce qui était attendu pour un coût total de 34 millions d’euros. Nottingham s’en frotte les mains, le club anglais étant à la recherche de liquidité, et peut remercier l’OL et son président d’avoir croisé sa route. Car en plus de Mangala, Moussa Niakhaté va prochainement débarquer à Décines et là aussi, cela va faire les affaires de Forest.

Une stratégie qui doit ramener le succès à Décines

Si les sommes payées par l’OL au club anglais pour deux éléments loin d’être des références mondiales peuvent clairement être sujettes à discussions, le début du mercato estival marque une certaine rupture dans les bureaux. Quand la direction sous Jean-Michel Aulas avait choisi de réduire la voilure après la crise du Covid-19, mais aussi refroidie par l’échec du mercato 2019, l’OL a décidé de faire de nouveau sauter la banque. En attendant de savoir exactement le montant du transfert de Niakhaté, on peut malgré tout avancer que John Textor ne cherche pas forcément à jouer petit bras et à mettre les moyens.

Sur les quatre transferts annoncés en ce début d’été, tous devraient intégrer le top 10 des recrues les plus chères de l’histoire de l’OL. Parmi ces quatre, la venue de Thiago Almada est intégrée, même si l’Argentin ne débarquera qu’en janvier entre Rhône et Saône. Mais avec une arrivée estimée à 20 millions d’euros, le milieu d’Atlanta est dans la lignée de ce qu’il se fait à Lyon depuis quelques mois. Des opérations au-dessus de la vingtaine, alors que l’OL avait plutôt l’habitude de jouer petit bras ces dernières années.

Paqueta dernier joueur acheté plus de 20 millions d'euros

En voyant la DNCG lui laisser les mains plus ou moins libres depuis janvier, John Textor a-t-il voulu montrer qu’il était bien là pour réussir ? Peut-être bien, même si seule la vérité du terrain viendra confirmer sa stratégie de dépenser presque sans compter. Mais en ne lésinant pas sur les moyens, l’Américain laisse entrevoir une volonté de performer et de ramener l’OL sur le devant de la scène. En l’espace de six mois, les transferts lyonnais ont ou vont approcher et/ou dépasser la vingtaine de millions d’euros (hors bonus) à cinq reprises.

Il fallait remonter à l’été 2020 et à l'arrivée de Lucas Paqueta pour voir l’OL mettre le paquet sur un renfort. Alors oui, il n’y a pas de stars mondiales posant avec le maillot lyonnais après avoir été séduites par le patron d’Eagle Football. Mais avec Malick Fofana (19,5 millions d’euros) ou Thiago Almada, le club lyonnais a réussi à attirer des jeunes espoirs au futur annoncé comme brillant. C’est aussi là la nouvelle stratégie de l’OL sous John Textor. Ne reste désormais plus qu’à voir si cette fièvre acheteuse aura un impact sur l’armoire à trophées lyonnaise qui prend la poussière depuis plus de dix ans désormais.