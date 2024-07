Mercato : qui est Thiago Almada, future recrue hivernale de l’OL ?

Thiago Almada (à gauche) milieu d’Atlanta United (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dès cet hiver, l’Olympique lyonnais devrait voir arriver dans ses rangs Thiago Almada. Le milieu devrait d’abord évoluer six mois sous les couleurs de Botafogo au Brésil.

19,6 millions d’euros, c’est le prix que devrait dépenser John Textor pour attirer Thiago Almada. Le milieu offensif d’Atlanta United n’est pas forcément connu en Europe, lui qui enchaîne les bonnes performances en Major League Soccer. Sa carrière professionnelle débute en 2018 au Vélez Sarsfield en Argentine. Là-bas, le footballeur évoluera quatre années avant de signer aux USA, pour 14,55 millions d’euros. Son transfert s’est révélé bénéfique puisque le joueur s’est bien intégré au championnat américain. Depuis son arrivée, le numéro 10 des Five Stripes a inscrit 23 buts et a délivré 24 passes décisives en 77 rencontres. Un total très satisfaisant. D’ailleurs, l’international argentin avait terminé meilleur passeur de MLS en 2023 avec 16 offrandes.

Une certaine aptitude sur les coups de pied arrêtés

Rayan Cherki sur le départ, l’OL devra recruter un milieu offensif. Thiago Almada semble être une option, cependant il n’arriverait qu’en janvier. Le natif de Buenos Aires dispose d’un petit gabarit (1,71 m), ce qui lui permet d’être vif et rapide. De plus, le droitier est excellent sur coups francs directs, un domaine dans lequel les Rhodaniens pêchent depuis des années. En effet, l’homme de 23 ans a marqué à trois reprises dans cet exercice au cours des deux dernières saisons. C'est plus que tout l'effectif de l'Olympique lyonnais sur la même période en Ligue 1. Le futur milieu lyonnais pourrait disputer les JO cet été avec les U23 argentins, l’occasion pour les supporters de le voir à l’œuvre en France dès cet été. À noter que le jeune homme a été accusé d'agressions sexuelles sur une femme en 2021.