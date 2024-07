Rayan Cherki face à Nuno Mendes en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

Intronisé comme nouveau coach du Borussia Dortmund il y a quelques semaines, Nuri Sahin a validé la piste Rayan Cherki. Le meneur de l’OL est suivi par le club allemand depuis de longs mois.

On pensait qu’il allait retrouver Bradley Barcola du côté de la capitale. Si rien n’est encore joué tant que rien n’est signé, Rayan Cherki ne se dirigerait pourtant plus vers le PSG, mais bien vers la Bundesliga. Comme appris par plusieurs médias dimanche, le joueur offensif de l’OL fait l’objet d’une cour assidue du Borussia Dortmund. Le club allemand aurait d’ailleurs pris le meilleur sur le PSG, à des conditions qui seraient toutefois en deçà. Cependant, Cherki, qui est un candidat à un départ durant l’été, semblerait avoir fait le choix du projet sportif à celui financier en choisissant le BvB. Néanmoins, dans la Rhur, on ne crie pas victoire trop vite puisque les pourparlers sont toujours en cours avec l’entourage du joueur.

Ça discute toujours entre les différentes parties

De plus, si une offre de 15M€, la même que le PSG, a été avancée ces dernières heures, Fabrizio Romano assure qu’il n’y a pour le moment pas d’accord entre l’OL et le Borussia Dortmund. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, mais une chose est certaine : Rayan Cherki est souhaité chez les Marsupiaux. Sur sa piste depuis plusieurs mois, Dortmund a vu Nuri Sahin valider ce dossier. Propulsé sur le banc du dernier finaliste de la Ligue des champions, l’ancien milieu turc serait enthousiaste à l’idée de voir débarquer Rayan Cherki. L’élément qui a fini par convaincre le joueur de faire le choix de l’Allemagne ?