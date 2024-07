Parmi l’un des plus grands talents en devenir, Kika Nazareth fait l’objet de convoitises. La jeune Portugaise serait pistée par l’OL et Chelsea, mais c’est bien le Barça qui devrait rafler la mise.

En quarts de finale de la Ligue des champions, le Benfica n’était pas passé loin de surprendre l’OL. Les Portugaises avaient plus que joué les yeux dans les yeux avec les Fenottes et seule l’expérience lyonnaise et la profondeur de banc avaient permis à Sonia Bompastor et ses joueuses de se qualifier pour le tour suivant. À l’occasion de ces deux rencontres contre Benfica, l’entraîneure lyonnaise d’alors n’avait pas manqué de souligner le talent de Kika Nazareth et cette dernière l’avait plutôt montré sur le terrain.

Joueuse la plus chère du Barça ?

Considérée comme l’une des joueuses au futur le plus prometteur de la planète football, l’internationale portugaise a tapé dans l’œil de plusieurs formations. Sans surprise, l’OL serait sur le coup tout comme Chelsea... d’une certaine Bompastor. Capable de jouer à plusieurs postes, que ce soit au milieu ou dans un rôle plus avancé, Kika Nazareth ne devrait malgré tout pas découvrir la France ou l’Angleterre. Face à la concurrence, le FC Barcelone aurait décidé de passer la vitesse supérieure dans le dossier et de mettre les moyens. D’après le média catalan Sport, les Barcelonaises ont fait une offre de 500 000€, acceptée par Benfica, qui fera de Kika la joueuse la plus chère du club blaugrana.