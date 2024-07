Dans trois semaines, l’équipe de France olympique entame son tournoi contre les États-Unis. Thierry Henry pourra compter sur Alexandre Lacazette pour mener l’attaque et aller chercher, pourquoi pas, une médaille à Paris.

Dans deux jours, l’heure de la reprise aura sonné à Décines pour les joueurs de l’OL. Ils seront toutefois en comité réduit en raison des différentes compétitions internationales prévues cet été. S’il savait qu’il ne pourrait pas compter sur lui lors de la 1re journée à Rennes, Pierre Sage ne pensait pas pour autant devoir faire sans Alexandre Lacazette pendant toute la préparation et plus si affinités. Seulement, face aux différents refus, l’attaquant lyonnais a été sélectionné par Thierry Henry pour disputer les Jeux olympiques de France avec les U23 français.

L’OL n’a pas mis de bâtons dans les roues du sélectionneur et depuis maintenant deux semaines, Lacazette a posé ses valises à Clairefontaine. Un lieu qu’il n’avait plus fréquenté depuis sept ans et sa dernière sélection avec les Bleus de Didier Deschamps. "C’est un leader qui a une histoire un peu particulière avec l’équipe de France. Il a la possibilité de pouvoir 'effacer' ça, même si on sait très bien que ce n’est pas les A, a reconnu Henry chez nos confrères du Progrès. J’échange avec lui sur la tactique. Ce n’est pas évident de toujours penser peut-être aux A."

Une médaille pour finir en apothéose

Au sein de cette équipe de France olympique, Alexandre Lacazette fait partie des trois éléments de plus de 23 ans. Du haut de ses 33 printemps, le capitaine de l’OL fait clairement figure de vieux briscard, mais n’est pas en vacances. Avec son histoire contrariée en Bleus, il a l’occasion de refermer son chapitre en sélection de la meilleure des façons. Il l’a concédé ces derniers jours et Thierry Henry compte sur l’ancien Gunner pour mener la France le plus loin possible. "C’est un énorme buteur. Ça reste quand même un joueur qui a passé la barre des 100 buts en Ligue 1. Il a une opportunité avec l’équipe d’aller chercher une médaille olympique en France, c’est juste extraordinaire." Début des hostilités le 24 juillet contre les États-Unis à Marseille.