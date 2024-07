Recrue lyonnaise pour l’hiver prochain, Thiago Almada aura déjà l’occasion de fouler la pelouse du Parc OL cet été. Le milieu de terrain a été retenu dans la sélection argentine pour les Jeux olympiques de Paris.

Six mois à patienter. Quand certains supporters lyonnais espéraient pouvoir rapidement compter sur Thiago Almada, ils vont devoir faire preuve de patience. Le milieu sera bien un joueur de l’OL, mais comme l’a confirmé John Textor mardi, il ne débarquera entre Rhône et Saône qu’à compter du 1er janvier 2025. Avant cela, le joueur d’Atlanta va faire un crochet par Botafogo pour disputer la fin de la saison brésilienne avec notamment la Copa Libertadores au programme. Toutefois, pour les plus impatients, il sera possible de voir Almada sur la pelouse de Décines dès cet été. Non pas que le milieu de poche (1,71m) va venir poser avec le maillot de l’OL, mais bien parce qu’il sera au rendez-vous des Jeux olympiques.

Deux matchs de poule à Décines

Mardi soir, Javier Mascherano a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le tournoi olympique et Thiago Almada a vu son nom bien présent. Si Lionel Messi ou encore Ángel Di María ne seront pas de la partie, les fans de l’OL pourront se faire une première idée du talent d’Almada dès le 27 juillet prochain. L’Argentine jouera en effet contre l’Irak au Parc OL avant d’affronter l’Ukraine trois jours plus tard, toujours à Décines.