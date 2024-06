Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Actuellement à Botafogo, Luiz Henrique disposerait d'une ouverture dans son contrat pour rejoindre l'Europe et potentiellement l'OL. Mais ce ne sera pas pour cet été, visiblement.

Depuis janvier, Luiz Henrique est un joueur de Botafogo. Transféré l'hiver dernier en provenance du Real Betis moyennant la somme de 20 millions d'euros, l'attaquant a vite été mis dans le bain. Il a depuis joué 17 rencontres avec la formation appartenant à John Textor et à Eagle Football, pour trois buts et deux passes décisives.

Un changement qui s'était accompagné de plusieurs rebondissements, notamment du côté du clan du footballeur de 23 ans. Les choses ont ensuite été mises au point, et un de ses agents avait clarifié la situation. Ainsi, au moment de signer à "Fogo", l'ailier a obtenu une clause lui permettant de rejoindre l'Olympique lyonnais si toutes les parties étaient d'accord.

"J'ai l'intention de rester ici jusqu'à la fin de l'année"

Mais pour l'instant, il semble que cela ne soit pas dans l'esprit du Brésilien, qui a été titulaire à 14 reprises. "Je suis très heureux au Brésil. J’ai l’intention de rester ici jusqu’à la fin de l’année. Je ne pense pas encore à l’Europe. Je veux faire ma part ici, je souhaite aider Botafogo. C’est un club qui se bat pour les titres, qui mérite vraiment d’être là-haut. C’est comme notre famille. Plus tard, nous pourrons parler de Lyon", a-t-il confié à Globo.

Nous pouvons d'ailleurs rappeler qu'Henrique a un temps été suspecté, comme son compatriote Lucas Paquetá, d'avoir agi volontairement lors d'une rencontre pour faire gagner un pari sportif. Cela lui avait même valu d'être exclu de la sélection olympique. La Liga et le Betis, où il évoluait, ont voulu savoir si une enquête avait été ouverte à ce sujet par les autorités compétentes espagnoles. Ce n'a pas été le cas et l'histoire n'est pas allée plus loin pour l'instant.