En échec à Tottenham, Tanguy Ndombele devrait voir son aventure londonienne se terminer cet été. Il s'apprêterait à résilier son contrat avec les Spurs.

Depuis la fin de son premier passage à l'Olympique lyonnais, où il a attiré les regards des grands clubs, Tanguy Ndombele n'y arrive pas. Parti à Tottenham ensuite, le milieu de terrain n'a jamais réussi à s'y imposer sur la durée. Il a joué 91 rencontres avec les Londoniens depuis 2019, signe qu'en cinq, il n'a pas réussi à s'y faire sa place.

Mais après des prêts à l'OL (de janvier à juin 2022), Naples (2022-2023) et Galatasaray (2023-2024), l'histoire entre le Français et les Spurs devrait prendre fin. En effet, Foot Mercato annonce que les deux parties s'apprêtent à valider la rupture de contrat, à un an du terme de celui-ci. Alors que le mercato débutera la semaine prochaine dans les principales ligues, le footballeur de 27 ans sera donc libre pour aborder cette période des transferts.

Aperçu une fois en match officiel depuis avril

Disponible donc sans avoir à verser une indemnité de mutation, Ndombele aura en toute logique des propositions cet été. Reste maintenant à savoir où et pour quel projet. Il a les qualités footballistiques pour relancer sa carrière, mais ce sera à lui de le prouver.

Point positif pour lui, il ne sera pas totalement hors de forme, puisqu'il a disputé cette saison 26 rencontres toutes compétitions confondues, mais seulement six comme titulaire. Il a en plus peu joué sur la fin de l'exercice (une apparition depuis avril). Loin des prévisions pour un joueur acheté 60 millions d'euros par Tottenham en 2019 (plus 10 de bonus). Un montant qui reste encore à ce jour la plus grosse vente de l'Olympique lyonnais.