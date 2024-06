Mercato : l'OL sur la piste Gabriel Suazo (Toulouse) ?

La presse chilienne évoque un intérêt de l'OL pour Gabriel Suazo, joueur de Toulouse. Il évolue au poste d'arrière gauche.

On le sait, avec le départ d'Henrique en fin de contrat, et potentiellement celui de Nicolas Tagliafico, lié à l'OL jusqu'en 2025 et qui aurait des touches en Italie, le club devra possiblement repenser tout son flanc gauche défensif cet été. En provenance du Real Betis, Abner devrait s'engager, mais il faudra potentiellement une seconde recrue à ce poste. Parmi les profils qu'observerait l'Olympique lyonnais, l'un d'entre eux se trouverait en France, du côté de Toulouse.

En effet, la presse chilienne, et notamment la télévision DSPORTS, explique que selon ses informations, Marseille et Everton suivraient Gabriel Suazo, de même que le dernier 6e de Ligue 1. A 26 ans, le défenseur estimerait qu'il peut encore progresser dans l'Hexagone.

Une saison moins aboutie que la précédente

Le footballeur de la génération 1997 est arrivé au TFC en janvier 2023. Un an et demi plus tard, il a joué 64 parties avec sa formation. Cette saison, il a pris part à 42 parties, dont 37 comme titulaire. S'il est indiscutable chez les Toulousains, l'international avec le Chili (24 capes) a livré un exercice 2023-2024 moins brillant que ses six premiers mois en Haute-Garonne, durant lesquels il avait été très bon.

Encore sous contrat avec Toulouse pendant deux ans, il disposerait d'une cote estimée à 3,5 millions d'euros d'après Transfermarkt. Mais pour l'instant, au-delà d'un éventuel départ, Suazo souhaite surtout se concentrer sur la Copa America qu'il va disputer avec sa sélection.