OL - Mercato : la Roma se pencherait sur Nicolas Tagliafico

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Cité parmi les potentiels hommes sur le départ, Nicolas Tagliafico serait dans le viseur de la Roma et de son nouveau dirigeant, Florent Ghisolfi.

Décidément, Nicolas Tagliafico plaît en Italie. Voilà quelques jours, la presse transalpine faisait état d'un intérêt de la Juventus Turin à propos de défenseur de l'Olympique lyonnais. Mais la Vieille-Dame aurait des concurrents sur ce dossier, à commencer par l'AS Roma, d'après la Gazzetta dello Sport. Il faut dire que le club romain a désormais un avis éclairé sur le marché français puisque son directeur sportif est depuis peu Florent Ghisolfi, ancien du RC Lens.

Encore un an de contrat pour Tagliafico

La formation de Houssem Aouar chercherait un latéral gauche pour former la paire avec Angeliño, et le profil de l'Argentin serait dans les cartons. Avec un contrat courant jusqu'en 2025, et un prix estimé à cinq ou six millions, le joueur de 31 ans, actuellement en pleine préparation de la Copa America, a effectivement de quoi attirer les écuries européennes.

En cas de départ de Tagliafico, l'OL devra recomposer son flanc gauche défensif, puisque Henrique ne prolongera pas et quittera le Rhône cet été. Afin de combler cette perte, il aurait déjà conclu un accord avec le Real Betis pour Abdner. Mais si son champion du monde 2022 part à son tour, un autre élément, probablement pour être titulaire, devra venir renforcer l'effectif à ce poste.