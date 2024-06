France : direction l’Euro pour les Bleues et 6 joueuses de l’OL ? 

Selma Bacha à l’entraînement de l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En cas de succès ce mardi contre l’Angleterre, la France sera officiellement qualifiée pour l’Euro 2025. Rendez-vous à 21 heures.

A une victoire de l’objectif. Combative et opportuniste pour s’imposer chez les championnes d’Europe et vice-championnes du monde vendredi, la France affrontera de nouveau l’Angleterre ce mardi à 21 heures. Dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2025, ce choc comptera beaucoup pour Hervé Renard et son groupe, même si le résultat de la semaine passée (1-2), leur octroie un joker.

Un début de campagne idéal jusqu'à là

Les six footballeuses de l’Olympique lyonnais (Bacha, Renard, Benyahia, Becho, Cascarino, Diani) et leurs coéquipières accueillent les Anglaises à Saint-Etienne dans le cadre de la 4e journée des qualifications au tournoi européen. Avec 9 points sur 9 possibles, les Françaises ont démarré idéalement leur campagne, qui pourrait déjà être bouclée en cas de succès ce 4 juin.

Avec 12 unités au compteur, elles ne pourraient pas être rattrapées par leur adversaire du jour, ni par les Irlandaises, qui ont perdu leurs trois parties jusqu’à présent. Assurées d’occuper une des deux premières places de la poule 3, elles valideraient leur billet pour la Suisse (pays organisateur de la compétition) sans même attendre les deux dernières affiches. Mais pour cela, il faudra réaliser une grosse prestation contre des Anglaises revanchardes.