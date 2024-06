L'OL va connaître sa 37e participation à une coupe d'Europe

Caqueret (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Grâce à sa 6e place en Ligue 1 arrachée à la dernière journée, l’OL connaîtra une 37e participation à une coupe d’Europe lors de la saison 2024-2025.

Ils sont partis de très, très loin, pour finalement arriver à une impensable 6e place sur le gong. Le penalty inscrit par Alexandre Lacazette à la 96e minute du match entre l’OL et Strasbourg (2-1) le 19 mai dernier a propulsé le groupe de Pierre Sage à une inespérée 6e place, doublant ainsi Lens sur le fil pour la Ligue Europa.

En se qualifiant pour une coupe d’Europe, l’Olympique lyonnais retrouve quelque peu les standards de ses belles années, même si ce n’est pas la Ligue des champions. Cela faisait deux ans qu’il attendait de goûter à un tournoi continental. Il vivra une 37e campagne européenne lors de l’exercice 2024-2025.

Des débuts en 1958

L’histoire a commencé en 1958 avec la Coupe des Villes de Foire. On recense notamment 18 participations à la C1, dont 13 consécutives, avec quelques parcours mémorables, à l’image des demi-finales en 2010 et 2020 ou encore du plus triste quart de finale contre le PSV Eindhoven en 2005. En C3 aussi, le club a connu de grands instants, comme la demi-finale face à l’Ajax d’Amsterdam en 2017.

Il sera intéressant de voir quel visage montrera le club rhodanien lors de ce cru à venir, surtout avec une formule revisitée de mini-championnat en huit rencontres face à huit adversaires différents. Pour exister dans cette compétition qui intégrera des formations du calibre de Manchester United, Tottenham, l’AS Roma, Porto ou encore la Real Sociedad, il faudra impérativement se renforcer. Mais au moins, l’OL renoue avec ses ambitions européennes.