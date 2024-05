Outre l’OL, voici les clubs déjà qualifiés en Ligue Europa

Houssem Aouar lors du match entre la Roma et Salernitana (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Les championnats ont pris fin le week-end dernier, ce qui nous permet de connaître une partie des clubs qui, comme l’OL, sont assurés de prendre part à la Ligue Europa en 2024-2025.

La déception de la Coupe de France digérée, il va bientôt être temps pour l’OL de se projeter encore plus intensément sur la saison 2024-2025. Les dirigeants seront chargés dans les semaines à venir de bâtir une formation capable de montrer un visage semblable à celle de la deuxième partie de l’exercice 2023-2024. Avec Pierre Sage à la manette, lui dont le nouveau contrat sera très bientôt officialisé. Il aura la lourde de tâche de mener l’équipe à la fois en Ligue 1, mais aussi en Ligue Europa, un calendrier alourdi qu’il va découvrir et devoir apprendre à maîtriser.

Ces affiches en semaine que l’Olympique lyonnais n’avait plus connues depuis deux ans vont l’emmener à défier des clubs huppés, mais aussi d’autres un peu moins cotés en Europe. Rappelons que les Rhodaniens joueront au moins huit rencontres lors de la phase de qualification face à huit adversaires différents. Beaucoup plus de rivaux donc, puisqu’ils seront 36 sur la ligne de départ.

Quelques grands noms européens

Nous connaissons d’ailleurs quelques potentiels concurrents, car les derniers championnats encore en activité ont pris fin le week-end dernier, à l’image de l’Italie et de l’Espagne. Outre les 6es de L1, nous retrouvons les Anglais de Manchester United et Tottenham, les Espagnols de Athletic Bilbao et de la Real Sociedad, les Italiens de l’AS Rome et de la Lazio, les Allemands de Hoffenheim et de Eintracht Frankfurt, sans oublier l’AZ Alkmaar, Nice et le FC Porto.

Pour connaître les autres équipes en lice, il faudra patienter avant d’observer les barrages, auxquels participeront notamment Anderlecht et Besiktas, ainsi que la phase qualificative à la Ligue des champions d’où certains seront reversés. Rappelons qu’aucune formation de C1 ne rejoindra la compétition pour les matchs à élimination directe. Ce système prend fin avec la nouvelle formule que nous vous expliquions dans cet article.