OL : la date de la reprise n'est pas encore totalement fixée

Il manque encore quelques détails avant que l'OL ne fixe officiellement sa date de retour à l'entraînement. Elle pourrait intervenir entre le 5 et le 8 juillet.

Cet été, l'OL devrait beaucoup bouger sur le marché des transferts. Entre les départs de certains cadres attendus et d'autres possibles selon les offres, l'effectif sera passablement renouvelé. Il faudra également prendre en compte le calendrier alourdi avec la Ligue Europa en milieu de semaine. Vous l'aurez compris, il y a du travail dans les bureaux lyonnais, mais aussi sur le terrain. A ce sujet, on ne sait pas encore quand les joueurs reviendront de leurs vacances.

Avec Sage à la baguette

En effet, des détails restent encore à régler avant que le club ne communique officiellement sur la date de reprise. Une chose est certaine, c'est Pierre Sage qui sera aux commandes de la formation rhodanienne. L'officialisation est attendue très prochainement, ce qui pourrait avoir une influence sur la suite de la préparation.

Le retour à Décines aura lieu début juillet, possiblement entre le 5 et le 8. En ligne de mire, la première journée de Ligue 1 qui se jouera le week-end du 17 et 18 août 2024. Il faudra aussi observer quels sont les garçons retenus pour participer aux compétitions internationales durant la période estivale, entre les Jeux olympiques, l'Euro et la Copa America.