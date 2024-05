Les joueurs de l’OL Matic, Tolisso et Caqueret (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Trois jours après le revers de l'OL face aux PSG (1-2), le sentiment de ne pas avoir vu les Lyonnais au niveau est toujours-là. Et les chiffres confirment le ressenti.

72 heures sont passées depuis la défaite de l'OL en finale de Coupe de France (1-2). Il est temps de faire les comptes. Les émotions d’après match sont encore floues, car ni le regret ou la frustration ne peuvent hanter notre esprit. Et pour cause ? Nous avons comme l’impression que cette finale n’a jamais eu lieu. En réalité, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont été trop peu présents dans cette rencontre.

Avec 68 % de possession contre 32, les hommes de Luis Enrique n’ont laissé que très peu le ballon aux Rhodaniens. À tel point que l’équipe parisienne a effectué le double de passes de son adversaire (777 – 354). Le match était à sens unique. De droite à gauche, le PSG a frôlé l'irréprochable sur ses transitions balle au pied. L'OL n'est pas parvenu à créer la surprise en phase d’attaque rapide, pour le peu de ballons qu’il récupérait.

Les Lyonnais s'en sont bien sortis

Cependant, l’espoir d’une égalisation n’était plus seulement de l’ordre de l’utopique après le but de Jake O’Brien (55e). Mais cette réalisation a finalement été classée sans suite puisque hormis sur une tête de Nicolas Tagliafico, jamais les 6es de la Ligue 1 n'ont semblé en mesure de revenir. L'affiche s’est clôturée sur le score de 2-1. Un résultat presque surprenant, au vu de la physionomie de la confrontation.

À se demander comment les partenaires de Kylian Mbappé n’ont pas davantage alourdi la marque. Ils ont réussi à tirer à onze reprises en direction du but de Lucas Perri. Au total, les Lyonnais ont concédé vingt-huit tentatives de leur adversaire. Il était donc difficile de croire à une remontée des Rhodaniens dans cette partie. D'autant plus que l'OL n'est jamais revenu au score en étant mené 2-0 face au PSG lors de ce siècle.