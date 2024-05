Mercato : Wilfred Ndidi (Leicester) serait suivi par l'OL

En fin de contrat à Leicester, Wilfred Ndidi se trouverait sur les tablettes de l'OL afin de renforcer le milieu de terrain cet été.

Avec la Ligue Europa qui se profile en 2024-2025, l'OL doit impérativement renforcer son groupe, notamment qualitativement, dans le but de mener de front la Ligue 1 et la coupe d'Europe avec l'objectif d'être compétitif. Pour cela, il peut déjà compter sur les recrues hivernales du début d'année et sur un futur mercato estival qui promet d'être animé. Les premiers noms commencent à tomber dans la presse, dont celui de Wilfred Ndidi.

Promu avec Leicester

D'après Foot Mercato, l'Olympique lyonnais lorgnerait sur le milieu de Leicester, qui, avec sa formation, vient de terminer en tête de la Championship et donc de remonter en Premier League. Il a eu une part prépondérante dans ce succès puisqu'il a participé à 32 rencontres de championnat, pour quatre buts et cinq passes décisives.

Titulaire à 26 reprises cette saison, l'international nigérian (53 capes) a subi une longue période d'indisponibilité en début d'année suite à une blessure. Ce qui ne l'a pas empêché de revenir en mars pour aider les Foxes dans leur quête de titre. Désormais, il devrait quitter le club avec le sentiment du devoir accompli puisqu'il arrive en fin de contrat en juin.

Un joueur très expérimenté

Les dirigeants rhodaniens auraient donc un faible pour le joueur de 27 ans qui a le mérite d'être particulièrement expérimenté (plus de 350 matchs en carrière, dont 192 en PL). Un profil qui attirera sans aucun doute d'autres écuries durant les semaines à venir.

Pour l'OL, l'entrejeu sera d'ailleurs un secteur particulièrement scruté puisque de nombreux éléments ont disparu des radars sur la deuxième partie de l'exercice comme Paul Akouokou et Johann Lepenant, sans oublier les jeunes de la réserve Mohamed El Arouch et Chaïm El Djebali. Il faudra donc voir quelle sera la stratégie de David Friio (directeur sportif) et de ses équipes pour épauler Orel Mangala, Nemanja Matic, voire Corentin Tolisso et Maxence Caqueret si ces derniers ne partent pas.