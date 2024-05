OL : Nicolas Tagliafico sélectionné avec l'Argentine

Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Arabie Saoudite (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

Bonne nouvelle pour Nicolas Tagliafico. Le défenseur de l'OL a été appelé avec l'Argentine pour deux matchs amicaux avant la Copa America.

Appartenant au groupe des champions du monde 2022, Nicolas Tagliafico a fait son trou avec l'Argentine. Le latéral gauche de l'Olympique lyonnais est désormais de toutes les campagnes et cet été, il devrait logiquement jouer la Copa America. Et ce n'est pas la liste communiquée pour les deux rencontres amicales face à l'Équateur et au Guatemala qui viendra nous contredire.

En effet, le défenseur fait partie des 29 éléments convoqués pour ces deux affiches qui auront lieu respectivement le 10 et le 14 juin. S'il ne s'agit pas là de l'effectif exact qui prendra part à la compétition sud-américaine une semaine plus tard, il faut bien comprendre que la majorité de ces garçons feront le voyage vers les États-Unis, où se tiendra le tournoi.

57 capes pour Tagliafico

En attendant de connaître les noms qui devront batailler face au Canada (21/06), au Chili (26/06) et au Pérou (30/06) pour conserver le titre acquis en 2021, les coéquipiers de Lionel Messi auront quelques jours pour monter en puissance.

En plus de Tagliafico, dont l'avenir dans le Rhône pourrait nourrir les rumeurs estivales, les Argentins compteront sur Ángel Di María (Benfica), Enzo Fernández (Chelsea), Julian Alvarez (Manchester City) ou encore Leandro Balerdi (Marseille). Le Rhodanien (57 sélections) devrait selon toute vraisemblance vivre sa troisième Copa America.