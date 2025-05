Clinton Mata et Maitland-Niles (OL) (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto) (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Alliant expérience et fiabilité, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico sont deux exemples d'un très bon recrutement. Des coups sur le marché que l'OL serait inspiré de réaliser plus régulièrement.

D'un côté, Moussa Niakhaté et son transfert à 31,9 millions d'euros. De l'autre, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico, que l'OL a recruté pour 9,2 millions d'euros. Bien évidemment, ceci est caricatural, et un joueur n'est jamais responsable du prix dépensé par un club pour l'attirer. Néanmoins, la différence entre ces trois joueurs est tellement énorme, qu'elle symbolise une chose. Il n'y a pas besoin de débourser des sommes folles pour se renforcer.

Car le Sénégalais n'est pas un mauvais footballeur, et il a réalisé quelques performances pas inintéressantes, mais il ne sera jamais jugé comme ses deux compères. Et ce, en raison du montant très élevé envoyé par l'Olympique lyonnais à Nottingham Forest l'été dernier afin de l'enrôler. Or, dans une période de vaches maigres pour lui et la majorité du football français, l'heure est clairement venue de multiplier les coups comme ont pu l'être l'Angolais et l'Argentin.

Mata et Tagliafico, des modèles de fiabilité

Avec Rayan Cherki et Corentin Tolisso, ils font sans doute partie des cinq meilleurs éléments rhodaniens de la saison. Et c'est même devenu une habitude pour eux, puisque depuis leur arrivée, il est extrêmement rare de les voir passer à côté d'une rencontre. Arrivé en 2022 contre 4,2 millions d'euros en provenance de l'Ajax d'Amsterdam, Tagliafico s'est très vite imposé comme un indéboulonnable à gauche de la défense.

Un peu moins référencé, Mata a rejoint Lyon en 2023, moyennant 5 millions d'euros versés au FC Bruges. Aujourd'hui, les deux hommes sont indispensables dans le 11 de départ de Paulo Fonseca. Si le champion du monde 2022 ne devrait plus porter le maillot de l'OL puisqu'il est en fin de contrat, son coéquipier dispose lui d'un bail allant jusqu'à juin 2026.

Ensemble, ils forment un exemple parfait d'un recrutement réussi, à faible coût. "Tagliafico apporte sa grinta et un état d'esprit irréprochable. Lorsqu'il est sur le terrain, il ne triche pas, il donne tout ce qu'il a. Il évolue avec un supplément d'âme, ce qui en fait un coéquipier modèle qu'on souhaite avoir avec soi", a salué Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

"On sait à quoi s'attendre lorsqu'ils jouent"

S'il reste, Mata sera attendu comme l'un des leaders de l'effectif la saison prochaine. A 32 ans, il devra faire parler son expérience au sein d'un vestiaire probablement rajeuni. "Il amène de la sérénité et du calme à l'équipe. C'est un atout par sa régularité et le charisme qu'il dégage, a noté notre consultant et ancien gardien. L'Olympique lyonnais a besoin de ce genre de profil. Ce ne sont pas les meilleurs du groupe, mais on sait à quoi s'attendre lorsqu'ils sont sur la pelouse."

Expérimenté, fiable, voir polyvalent... Des qualités très précieuses pour composer une formation. Bien évidemment, il n'est pas sûr que le club puisse se montrer actif sur le marché des transferts. Mais s'il l'est, ou quand il le sera à l'avenir, voilà le genre de bonnes pioches qu'il faudra multiplier.

L'OL devra faire avec peu de moyens

Ces dernières années, l'OL s'est souvent perdu en misant gros sur des joueurs n'ayant finalement pas répondu aux attentes. Et c'est au contraire lorsqu'il s'est un peu moins enflammé qu'il fut agréablement surpris. On peut évoquer ici Jake O'Brien, recruté pour un million d'euros en 2023.

Assurément, ce n'est pas une science exacte, et plusieurs exemples peuvent démontrer le contraire. Mais sans mécène et avec des finances aussi réduites, il n'y aura de toute manière pas le choix. Il faudra bien trouver la perle rare avec peu de moyens.