OL : pourquoi y aura-t-il deux sessions de mercato cet été

Voilà une donnée qui pourrait avoir son importance dans l'avenir de l'OL. Cet été, contrairement à d'habitude, le mercato sera divisé en deux sessions. Surtout, il commencera dès le 1er juin.

Dans son dernier rapport publié mi-mai, Eagle Football Group disait ceci : il "s’attend à des sources complémentaires de liquidités au cours de l’exercice 2024-2025, plus tôt que d'habitude pendant le mercato estival". De quoi confirmer, si besoin était, l'impétueuse nécessité pour l'Olympique lyonnais de vendre des joueurs, et très vite si possible. Pour cela, il va pouvoir bénéficier d'un ajustement mis en place par la FIFA, avec deux sessions distinctes.

Pourquoi cette disposition ? Car la Coupe du monde des clubs aura lieu entre le 14 juin au 13 juillet 2025. Et l'instance mondiale souhaitait permettre aux écuries participantes, et aux associations ayant une ou plusieurs équipes engagées (le PSG pour la France), de disposer d’une fenêtre des transferts avant le début de la compétition.

Du 1er au 10 juin et du 16 juin au 1er septembre

Une aubaine, serait-on tenté d'écrire, pour l'OL. Il espère ainsi amasser des revenus entre le 1er et le 10, premier laps de temps du mercato. La seconde période dédiée aux cessions et achats de footballeurs aura lieu du lundi 16 juin au 1er septembre, à 20 heures.

Sachant que les dirigeants rhodaniens passeront le 24 juin prochain devant la DNCG. D'ici là, ils ne pourront pas faire signer de recrues, car ils sont toujours sous le coup d'une interdiction de recrutement. Conséquence de la décision du gendarme financier prononcée en novembre dernier. En plus de l'encadrement de la masse salariale et d'une rétrogradation à titre conservatoire. Il n'est pas garanti, loin de là, que les Lyonnais puissent faire signer de nouveaux joueurs ensuite. Mais au moins, ils disposent de plus temps pour alléger ses dépenses.