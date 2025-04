OL : les dates du mercato 2025/2026 sont connues

La Coupe du monde des clubs vient réduire d’une semaine la période du mercato estival 2025. En revanche, aucun changement majeur n’aura lieu pour l’hiver prochain.

Cet été, l’Olympique lyonnais aura sans doute d’autres priorités avant le recrutement. Les comptes d’Eagle Groupe dans le rouge et la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 planent toujours au-dessus des têtes des dirigeants rhodaniens. Déjà interdit de recrutement cet hiver, le club pourrait bien voir cette sanction être de nouveau appliquée si sa situation financière ne s’améliore pas.

Pour autant, la Ligue de football professionnel a publié ce mercredi matin les dates des mercatos estival et hivernal comptant pour la saison 2025-2026. Réunie en conseil d’administration, la LFP a décidé de l’ouverture de la fenêtre estivale des transferts le lundi 16 juin 2025 et de sa fermeture le lundi 1ᵉʳ septembre 2025 à 20 heures. Le mercato hivernal démarrera lui le jeudi 1ᵉʳ janvier 2026 et se clôturera le lundi 2 février 2026 à 20 heures.

Une fenêtre exceptionnelle avant la Coupe du monde des clubs

L’été dernier, le mercato avait débuté le 10 juin, soit quasiment une semaine avant la date fixée cette année. Mais une nouvelle compétition débute en juin 2025 et vient légèrement chambouler le calendrier. La Coupe du monde des clubs aura en effet lieu du 14 juin au 13 juillet 2025. Avant cette période de matchs, la FIFA a autorisé la mise en place par la LFP de l’ouverture d’une fenêtre de transferts exceptionnelle entre le 1ᵉʳ et le 10 juin, dédiée spécifiquement à ce tournoi.

Cela explique donc pourquoi la période habituelle de mercato recule d'une semaine. L’objectif étant de "respecter la limite de jours autorisés par la FIFA" entre ces deux fenêtres, comme l'explique l'organisme du football français. Pour rappel, l’un des clubs de John Textor, Botafogo, participera à cette nouvelle compétition aux États-Unis. Vainqueurs de la Copa Libertadores, les Brésiliens affronteront les Seattle Sounders (16/06, 04 heures), le PSG (20/06, 03 heures) et clôtureront leur phase de poule par une rencontre face à l’Atlético de Madrid (23/06, 21 heures).