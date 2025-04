Lucas Perri succédera-t-il à Gianluigi Donnarumma ? Rayan Cherki sera-t-il sacré dans l’une des catégories ? L’hégémonie lyonnaise se poursuivra-t-elle en Première Ligue ? Le 11 mai 2025, la cérémonie des trophées UNFP récompensera, comme chaque année, les meilleures individualités de la saison.

L’OL aura une fin de saison palpitante à jouer. Malgré leur élimination en Ligue Europa, les joueurs de Paulo Fonseca restent dans la course à la Ligue des champions en championnat. Et un ticket pour la C1 pourrait bien renforcer les ambitions sportives et l’avenir financier du club. Mais pas que. Si l’OL retrouve son rythme de croisière, après sa débâcle face à Saint-Etienne dans le Chaudron (2 – 1), nul doute qu'une bonne dynamique collective aura un impact sur les récompenses individuelles décernées chaque année lors de la cérémonie des trophées UNFP. Celle-ci se tiendra d’ailleurs le 11 mai prochain. L’occasion de savoir si un Lyonnais sera sacré.

Cette année, Lucas Perri fera certainement partie des protagonistes pour le trophée du meilleur gardien. Tandis que Rayan Cherki devrait jouer les premiers rôles pour un nouveau trophée. Celui du meilleur dribbleur. Le coude à coude avec Désiré Doué ou encore Magnes Akliouche s’annonce néanmoins rude et la concurrence bien plus féroce pour le titre de meilleur joueur. Le suspense sera néanmoins bien plus important que lors des années Kylian Mbappé.

Les Fenottes écraseront-elles de nouveau la concurrence ?

L’année dernière, 5 joueuses composant le onze de l’année étaient lyonnaises : Eugénie Le Sommer, Ellie Carpenter, Lindsey Horan, Griedge MBock et Delphine Cascarino. D’ores et déjà assurées de terminer à la première position de la phase de ligue en championnat, les joueuses de Joe Montemurro pourraient bien réitérer cette performance tant elles se sont baladées en Première Ligue. Melchie Dumornay (15 buts, 6 passes décisives) pourrait elle postuler pour le titre de meilleure joueuse.

De son côté, Christiane Endler est la grande favorite en ce qui concerne les derniers remparts. Elle a d’ailleurs déjà reçu sa nomination pour être élue gardienne de l’année en Arkema Première Ligue lors d’une autre cérémonie. Organisée par la Ligue féminine de football professionnel, celle-ci se tiendra le lundi 28 avril. La Chilienne sera opposée à la gardienne du PSG, Mary Earps, ainsi qu’à celle du Paris FC, Chiamaka Nnadozie.