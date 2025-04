Dumornay avant Arsenal - OL : "Je suis trop perfectionniste"

Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Deuxième meilleure buteuse de Première Ligue, Melchie Dumornay sera l'un des atouts offensifs de l'OL samedi à Arsenal. L'Haïtienne se sait attendue et veut marquer les esprits.

Ce match nul face au Paris FC (2 - 2), c'était une piqûre de rappel pour l'OL avant le gros match face à Arsenal ?

Melchie Dumornay : C'est un match frustrant pour nous, car on voulait le gagner. Mais c'est aussi une équipe qui fait de bonnes choses, qui a réussi à mettre en danger le PSG. C'est bien aussi pour le championnat français. Nous, on se concentre sur nous-mêmes. On est déjà pleinement tournés vers la Ligue des champions et le match de samedi.

Comment voyez-vous cette rencontre face à Arsenal ce samedi (13h30) ?

Ce sera un match intéressant. C'est une très bonne équipe. Elles ont prouvé qu'elles étaient capables de mettre en danger les plus grandes équipes, parce que c'est aussi une grande équipe. On sait qu'on devra être rigoureuses. Il y aura 30 000 personnes, c'est une bonne chose pour le football féminin. En tout cas, on y va pour gagner.

Quelle sera la clé du match selon vous ?

On devra jouer notre jeu, être rigoureuses et efficaces. Il faudra leur faire mal à chaque occasion. On devra les empêcher de développer leur jeu.

Il ne faudra pas reculer, comme lors de la première période de l'OL au retour face au Bayern Munich ?

On veut oublier cette première période, nous n'étions pas nous-mêmes. La deuxième période par contre représente plus le club, son ADN, qui est d'aller chercher les occasions de but, d'être offensives pour aller chercher la victoire.

"Le Barça moins fringuant ? Chaque équipe a des hauts et des bas"

Voir l'OL en demi-finale de Ligue des champions, ça parait normal. Il faut rappeler que ça reste une réelle performance...

Bien sûr, mais on est dans les standards du club. Il faut aller toujours en finale et remporter ce trophée qu'on aime tant. En ce qui me concerne, ce sera ma deuxième demi-finale de Ligue des champions. Cette fois-ci, on va essayer de faire mieux que les années précédentes.

Le FC Barcelone peut paraître un peu moins fringuant cette saison que les années précédentes. Avez-vous conscience qu'il y a un vrai coup à jouer pour retrouver ce titre de championne d'Europe ?

Le Barça est un très grand club. Chaque équipe a des hauts et des bas, mais on se concentre sur notre jeu. Quand elles seront face à nous, ce sera le bon moment de montrer qui sont les meilleures.

Votre première demi-finale de Ligue des champions, c'était l'année dernière. Il y avait certainement beaucoup d'excitation de jouer un tel match. Un an après, comment appréhendez-vous cette affiche personnellement ?

Nous sommes des joueuses très compétitives. On aime ce genre de challenges. Ces dernières années, nous sommes passées un peu à côté de belles opportunités dans cette compétition. On n'a pas pu remporter ce trophée l'année dernière. D'un autre côté, on savait qu'il fallait mettre des choses en place, désormais ça marche et on souhaite continuer sur cette lancée.

Votre progression est impressionnante. Quel bilan tirez-vous de votre saison et sur quoi pensez-vous pouvoir progresser ?

Je pense que je suis trop perfectionniste (rires). Je veux toujours faire mieux. Parfois, quand je rate des occasions simples, c'est ce qui me pousse à travailler davantage. Surtout que je suis dans un groupe extraordinaire avec des coéquipières qui me mettent dans les meilleures conditions où je peux développer librement mon jeu. Néanmoins, voir ma progression dans ce contexte est très encourageant pour moi et mon équipe.

"Si on parle en bien de moi, c'est que je suis performante"

Concernant les remplaçantes à l'OL, vous êtes préférée à Ada Hegerberg ou Eugénie Le Sommer. Qu'est-ce que ça fait d'être face à elle ?

Je suis reconnaissante d'être à leurs côtés et je continue à apprendre d'elles parce que ce sont des joueuses extraordinaires. Elles me conseillent sur la manière de m'améliorer. Après, ce sont les choix du coach, elles savent qu'elles sont fortes aussi. Moi, quand je suis sur le terrain, j'essaie d'apporter un maximum à mon équipe.

Vous sentez-vous plus attendu sur un match comme celui d'Arsenal ce samedi ?

Oui. Forcément, les autres équipes regardent nos matchs. Et comme je suis la deuxième meilleure buteuse du championnat de France, il y aura forcément des attentes. J'essaie de me préparer mentalement, de me mettre dans les meilleures conditions et ensuite mes qualités individuelles feront la différence. Ce ne sera pas facile, mais je sais qu'on sera très dangereuses et qu'on fera mal à notre adversaire.

Il y a un média qui vous a récemment élue deuxième meilleure jeune joueuse du monde. De nombreuses personnes vous voient également gagner le Ballon d'Or un jour. Comment faites-vous face à cela ?

Je me dis juste que si on dit tout cela, c'est parce que je suis performante en ce moment. Si ces moments arrivent à un jour, tant mieux. Mais ma première mission, c'est d'être forte pour mon équipe.