Le quart de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et l’OL (5-4) est entré dans l’histoire de la coupe d’Europe. Alors que les Lyonnais veulent déjà l’oublier, la presse anglaise salue quant à elle la performance irréelle des Red Devils.

9 réalisations dans une rencontre, 5 en prolongation et 2 en 1 minute et 26 secondes… Les chiffres de la performance mancunienne hier face à l’OL (5 – 4) donnent le tournis. Au lendemain d’une des rencontres les plus spectaculaires de l’histoire, Manchester United a réussi son coup et est bel et bien en demi-finale de Ligue Europa. Ils restent donc en lice dans l’unique compétition qui a encore de la valeur pour eux. La C3 leur permettrait en effet de pouvoir retrouver la Ligue des champions en cas de sacre au mois de mai. Une qualification obtenue au bout de la nuit sur un coup de casque salvateur de Harry Maguire. Lui et ses coéquipiers semblaient pourtant loin du compte à la 110ᵉ minute, lorsque le capitaine Alexandre Lacazette a inscrit le but du 4 – 2 pour l’OL.

Mais la suite est désormais connue. Et la presse anglaise s’en réjouit ce matin. Sky news renvoie même cette rencontre aux heures de gloire de la formation anglaise : Barcelone 1999. "Ajoutez ceci aux histoires qui seront transmises de génération en génération : nous ne sommes pas en 1999, ni au Camp Nou, ni même en Ligue des champions. Mais même cette victoire est une première. Ce fut le premier match de l’histoire du football européen à compter cinq buts en prolongation". Il y a 26 ans, Manchester United s’était imposé en finale de la C1 face au Bayern Munich, au Camp Nou. Alors menés 1 – 0, les Red Devils avaient inscrit deux buts victorieux dans les arrêts de jeu. Mais ce jeudi, la rencontre était bien plus folle. 5 buts en prolongation et une remontée mémorable sur laquelle la BBC insiste. Le "come-back le plus remarquable".

Old Trafford "a rarement été témoin d’une telle situation"

Le théâtre des rêves porte bien son nom pour les locaux. Mais pour les visiteurs, c’est une tout autre histoire. Les Lyonnais pensaient avoir le rôle principal de la pièce, mais ce sont finalement Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo puis Harry Maguire qui ont endossé les costumes de héros. 3 buts pour l’histoire côté mancunien qui démontrent l’énergie qu’est capable de transmettre Old Trafford. The Sun s’attarde d’ailleurs sur ce match comme l’un des plus mythiques connus dans l’enceinte anglaise. "Le Théâtre des rêves a été le théâtre de scénarios étonnants au fil des ans, mais il a rarement été témoin d’une telle situation".

Un phénomène rare s’est produit hier soir. Et même Rio Ferdinand, véritable légende du club (2002 – 2014), reste sans voix devant ce scénario improbable. "Je n’ai jamais rien vu de tel en tant que spectateur. Nous avons vu tant de supporters partir à 4-2". Les uns sont donc sur un petit nuage. Pour les autres, le retour à Lyon ne sera pas très joyeux. Et c’est un euphémisme. Seul moyen pour tenter d’oublier cela : la victoire ce dimanche à Geoffroy-Guichard, face à Saint-Étienne, dans un match qui sera tout aussi important pour atteindre l’objectif fixé : la Ligue des champions.