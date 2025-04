Manchester United - OL (5-4) : Lacazette dépasse enfin Juninho

En transformant son penalty à dix minutes de la fin, Alexandre Lacazette a inscrit son 19e but avec l’OL dans une compétition européenne, dépassant Juninho. L’attaquant ne s’imaginait sûrement pas que ce but du 4-2 n’offrirait pas la qualification à son club contre Manchester United…

Il a arraché plus d’une fois son maillot de colère, de déception. Il y a même eu des larmes qui ont coulé sur son visage au moment de saluer les presque trois mille supporters de l’OL qui avaient fait le déplacement jusqu’à Manchester. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, Alexandre Lacazette était presque inconsolable au coup de sifflet final jeudi soir à Old Trafford. Comme tout un club, il a accusé le coup de ce scénario rocambolesque (défaite 5-4), dont cette équipe lyonnaise avait l’habitude la saison dernière.

Malheureusement, elle l’a appris à ses dépends contre les Red Devils, et les joueurs de Paulo Fonseca n’avaient que leurs yeux pour pleurer après avoir gâché une avance de deux buts à dix minutes de la fin des prolongations. Ces larmes ont-elles trahi le sentiment que Lacazette venait de disputer son dernier match européen avec l’OL ? Interrogé après l’élimination, Paulo Fonseca a botté en touche. "Alex a beaucoup d'expérience. Moi, je ne sais pas ce qu'il va se passer avec lui en fin de saison. Mais il est expérimenté et il sait ce qu'il a à faire jusqu'en fin de saison pour être très important pour nous, je suis très tranquille avec ça."

Un record au goût plus qu'amer

En attendant de savoir si ce match contre Manchester United était son 57e et dernier match européen sous les couleurs de l’OL, Alexandre Lacazette a réussi à trouver la faille et pensait très certainement avoir offert la qualification à son club formateur. Son penalty transformé à la 110e minute a porté à 4-2 le score en faveur de l’OL. Cela n’a pas été suffisant et le capitaine lyonnais n’a malheureusement pas fêté comme il l’aurait voulu son nouveau titre de meilleur buteur de l’histoire du club sur la scène européenne. À égalité avec Juninho depuis Hoffenheim début novembre, Lacazette a pris seul ce fauteuil de leader avec désormais sa 19e réalisation sur le Vieux Continent. Et peut-être bien sa dernière…