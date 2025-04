Les joueurs de Manchester United entourant Bruno Fernandes. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

À quelques heures du match face à Manchester, le facteur X des Red Devils s'avère être Bruno Fernandes. Un joueur expérimenté dont l'OL devra se méfier.

Bruno Fernandes sera le joueur à suivre lors de la double confrontation qui opposera l’OL à Manchester United. Surfant sur ses standards habituels, le capitaine des Mancuniens a inscrit 8 buts et réalisé 9 passes décisives en championnat cette saison. Sa forme récente est d’autant plus dangereuse pour l’OL qu’il empile les buts ces dernières semaines.

Auteur d’un splendide coup franc direct face à Arsenal le 9 mars, il a ensuite confirmé face à Leicester. En effet, l'ancien joueur du Sporting a été décisif sur chacun des trois buts inscrits par les rouges (un but, deux passes décisives). Il devrait donc être la menace principale des Lyonnais dès ce jeudi. D'autant plus que Fernandes est tout aussi performant en Europa League. Il a notamment inscrit un triplé face à la Real Sociedad lors du huitième de finale retour de son équipe.

Un joueur fiable

Au-delà des statistiques, le numéro 8 est surtout un élément déterminant pour Ruben Amorim. Son entraîneur ne le sort jamais du onze et ne le remplace pas. Il faut remonter au 7 décembre dernier pour voir Bruno Fernandes remplacé volontairement par son coach. Il l'avait été également le 26 décembre, face à Wolverhampton, mais avait été exclu et contraint de quitter la pelouse. Depuis, le natif de Maia a effectué l'intégralité de toutes les rencontres toutes compétitions confondues, en club et en sélection.

Deux rencontres difficiles avant l'OL

Opposés à Nottingham Forest (3e) puis à Manchester City (5e), les Mancuniens et leur capitaine sont restés muets durant ces deux rencontres. Défaits 1-0 au City Ground, les Red Devils n'ont guère montré grand-chose de plus face au rival mancunien ce dimanche (0-0). Une rencontre fermée et sans but. Et pour cause. L'enjeu était ailleurs pour les coéquipiers de Casemiro, qui avaient déjà sans doute en tête leur objectif principal : le quart de finale aller d'Europa League face à l'OL ce jeudi, à Décines.

Amorim souhaite conserver son capitaine

Avant le choc qui opposait Manchester à la belle équipe de Nottingham Forest mardi dernier, Ruben Amorim avait confirmé son souhait de conserver son joueur la saison prochaine. Il avait notamment démenti les rumeurs envoyant son protégé au Real Madrid tout en assurant qu’il "ne partira pas cet été".

Il ne fait aucun doute que l'OL affrontera un Manchester United malade ou, du moins, en sous-performance cette saison. Néanmoins, l'actuel 13e de Premier League refuse de perdre de l’ambition. "Nous voulons gagner la Premier League un jour, donc nos meilleurs joueurs doivent rester. Et Bruno est l’un de nos meilleurs joueurs", a déclaré le coach des Red Devils. Cette sortie pourrait en tout cas peser dans la balance de l’avenir du Portugais de 30 ans. L'Europa League est en effet devenue pour lui et son club un réel objectif afin de sauver la saison mancunienne.