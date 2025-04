Un joueur de Molenbeek viré pour avoir frappé Achraf Laâziri (OL)

Prêté par l’OL à Molenbeek jusqu’en fin de saison, Achraf Laârizi s’est fait frapper par un coéquipier à la fin du match contre Patro Eisden. Ce dernier s’est fait virer du club.

Alors que tout roule sportivement pour le club belge de John Textor, Molenbeek, un évènement survenu dans le vestiaire est venu briser la bonne dynamique bruxelloise. À la fin du match de championnat contre Patro Eisden ce vendredi, l’attaquant marocain du club Soufiane Benjdida aurait frappé son compatriote et coéquipier Achraf Laâziri, selon les informations d’Antar Abdelwarit. Sur une excellente dynamique, les hommes de Yannick Ferrera n’ont plus perdu depuis le 23 novembre. Une bonne forme sportive qui n’a semble-t-il pas freiné l’attaquant prêté par le Standard de Liège. Il a commis l’irréparable en assénant le latéral gauche de coups et a été viré du club sur le champ.

Achraf Laâziri s’est dit lui choqué par la réaction de son ex coéquipier. Ce mercredi, le Marocain a réagi sur son compte Instagram en affirmant ne pas avoir été "à l'origine de cette altercation". Il a également précisé qu'il "regrett[ait] profondément qu'une telle scène ait pu entacher l'image du club".

Laâziri en très bonne forme avec le RWDM

Auteur d’une saison complète, le latéral gauche du club bruxellois se distingue. En championnat, le Marocain a inscrit un but et délivré six passes décisives en 25 rencontres. Passé par Dunkerque la saison dernière, il s’agit là de son deuxième prêt, bien plus concluant que le premier. De quoi compter sur lui la saison prochaine à l’OL ? Il reviendra en juillet entre Rhône et Saône et devrait effectuer la préparation estivale concoctée par Paulo Fonseca et son staff.

Par ailleurs, Nicolas Tagliafico est en fin de contrat cet été et pourrait bien faire ses valises. Sur notre plateau "Tant qu’il y aura des gones", Matthieu Louis-Jean, directeur technique du club, avait émis le souhait de conserver l’Argentin au club la saison prochaine. Pour autant, il avait botté en touche concernant une prolongation de contrat à venir. L’ancien joueur de l’Ajax a en effet l’un des plus gros salaires du club. Les difficultés financières de l’OL pourraient donc compromettre la suite de l’aventure lyonnaise du champion du monde. Un départ qui pourrait donc permettre à Laâziri de faire son trou dans le groupe lyonnais qui entamera la saison 2025 – 2026.