Nicolas Tagliafico (OL) et Musa Al-Taarami (Montpellier) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Nicolas Tagliafico sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Si son avenir n'est pas encore tracé, le latéral gauche veut garder toutes les options ouvertes, notamment celles menant à la Premier League.

Restera, restera pas ? Ce sera l'une des interrogations les plus importantes à l'intersaison du côté de l'OL, celle de savoir si Nicolas Tagliafico prolongera son aventure rhodanienne à l'issue de l'exercice 2024-2025. Dans nos colonnes en février dernier, le défenseur avait confié que la suite de sa carrière dépendrait beaucoup de la fin de la saison.

Bien sûr, il ne veut se fermer aucune porte, et on présume qu'une qualification en Ligue des champions sera presque indispensable à l'Olympique lyonnais s'il souhaite le conserver. Mais beaucoup d'autres facteurs entreront en compte, à commencer par les différentes propositions qu'il recevra.

Son club actuel a en tête de le garder, et les supporters seraient a priori très favorables à cela. Mais face la concurrence, les septuples champions de France (2002-2008) auront-ils la préférence du champion du monde argentin ?

"Un des meilleurs champions, le plus compétitif"

Il semble qu'un autre championnat l'attire davantage. "J'aimerais découvrir la Premier League, a-t-il confié dans un entretien accordé à la chaîne YouTube

Clank!. Je crois et ressens que c'est le meilleur championnat, le plus compétitif. Les matchs sont très dynamiques et chargés d'histoire, et les stades rendent tout cela très intéressant."

A l'approche de sa fin de carrière, le footballeur de 32 ans souhaite en tout cas évoluer dans une formation "historique et ambitieuse", selon ses termes. "Je suis dans mes dernières années en tant que professionnel, et il faut analyser beaucoup de choses. J'ai toujours privilégié l'aspect sportif. Cela dépendra du marché, qui n'est pas énorme pour les latéraux. C'est un poste dont l'on a besoin, mais en même temps, une fois qu'on l'a, on le conserve, a-t-il observé. Ce n'est pas la même chose qu'un attaquant."