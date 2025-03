La joie des joueurs de Strasbourg (Photo by Abdesslam MIRDASS / AFP)

Vendredi prochain, Strasbourg et l'OL ouvriront le bal de la 27e journée de Ligue 1. Un duel pour lequel les Strasbourgeois viennent d'entamer leur préparation.

Nous pouvons le dire maintenant, le sprint final est lancé en Ligue 1. Il reste encore huit rencontres à disputer, et beaucoup d'interrogations à lever en championnat, hormis pour le titre. Dans la course à l'Europe, le choc du vendredi 28 mars entre Strasbourg et l'OL sera capital. Un match que les deux clubs abordent de manière différente dans la préparation.

Du côté lyonnais, on a procédé à deux séances en milieu de semaine, avec une dizaine de joueurs à disposition. Pour les Alsaciens, il était question de repos. En effet, ils ont repris l'entraînement ce dimanche, ayant bénéficié d'une semaine de repos. Les hommes de Paolo Fonseca ont néanmoins pu se délecter d'un week-end à rallonge, entre vendredi et lundi, jour du retour aux affaires en vue de l'affiche de la 27e journée.

Un match impacté par la trêve internationale ?

La trêve internationale aura des répercussions sur les deux effectifs. En effet, les Rhodaniens peuvent craindre pour leurs trois Sud-Américains, Lucas Perri (Brésil), Nicolas Tagliafico et Thiago Almada (Argentine). Ces derniers s'affronteront dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 mars. Leur participation sera donc soumise aux observations du staff, surtout pour les Argentins.

Mais le Racing aussi sera confronté à cette problématique. Le Suédois Sebastian Nanasi, buteur à l'aller (4-3), et le Néerlandais Emanuel Emegha, en très grande forme ces dernières semaines, joueront le 25 mars. Cependant, ils n'auront pas le décalage horaire et un long voyage à digérer. Liam Rosenior, leur entraîneur, a tout de même râlé, après la victoire contre Toulouse le 16 mars (2-1), contre la programmation de ce duel pour l'Europe. Une confrontation à guichets fermés dans le bouillant stade de la Meinau.