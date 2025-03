Strasbourg - OL se jouera à guichets fermés le 28 mars

Georges Mikautadze (OL) contre Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

À une semaine du retour de la Ligue 1, l’ambiance sera celle des grands soirs à la Meinau, le 28 mars prochain. La rencontre entre Strasbourg et l’OL se jouera à guichets fermés.

La trêve internationale de mars a repris ses droits depuis lundi et les fans de Ligue 1 sont déjà en manque et on peut les comprendre. Les rencontres internationales ont perdu un peu de leur piquant et, même s’il manque de visibilité avec DAZN, le championnat de France reste le pain quotidien pour les supporters. Il reste encore une semaine à patienter, mais ce retour à la compétition débutera avec une ambiance des grands soirs. Vendredi 28 mars (21h), l’OL ouvre la 27e journée de Ligue 1 avec un déplacement à Strasbourg. Un duel pour l’Europe avec des Alsaciens, seulement deux longueurs derrière les Lyonnais.

56e guichets fermés de suite à la Meinau

Battu à l’aller (3-2) dans un scénario qui n’était pas sans rappeler ceux de la saison passée avec l’OL, le RCSA aura à cœur de prendre sa revanche et de continuer à rêver. Pour y parvenir, les joueurs de Liam Rosenior pourront compter sur le soutien populaire de la Meinau. À une semaine du choc, le club strasbourgeois a annoncé que la rencontre contre l’OL se jouera dans une enceinte pleine à craquer. Toutes les places ont trouvé preneurs et ce sera le 56e match de suite à guichets fermés à la Meinau. De quoi transcender également les joueurs lyonnais ?