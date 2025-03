Les joueurs de l’OL au repos jusqu’à lundi midi

Après quelques séances d’entraînement en milieu de semaine, les joueurs de l’OL vont pouvoir couper. Le staff leur a laissé un repos qui s’étend de ce vendredi jusqu’à lundi midi.

Ce vendredi matin, le GOLTC sonnait creux. Les joueuses de Joe Montemurro avaient certes pris place sur leur traditionnel terrain numéro 4 pour préparer le derby contre Saint-Etienne, mais d’ordinaire, un vendredi est bien plus vivant au centre d’entraînement de l’OL. Seulement, aucune présence de l’équipe masculine et pour cause. En cette trêve internationale de mars, le groupe de Paulo Fonseca est en comité restreint avec à peine une dizaine de joueurs sur le pont. Après deux séances en milieu de semaine, les non-sélectionnés ont vu le staff leur offrir un peu de repos pour se ressourcer en vue du mois d’avril intense qui attend l’OL.

Matic a eu le droit à un rab

Après un entraînement à base de jeu Banide revisité jeudi, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont pu rejoindre leur famille pour un week-end prolongé. Le staff rhodanien a offert un repos jusqu’à lundi midi à tous ceux qui n’ont pas eu la chance de rejoindre une sélection. Nemanja Matic avait d’ailleurs pris un peu d’avance sur ses coéquipiers puisqu’il avait rapidement mis les voiles après la victoire contre Le Havre. Un passage d’abord par l’Italie et Milan, notamment, puis une halte en Serbie où il a pu retrouver son frère Uros au sein du club du FK Jedinstvo Ub où il se maintient en forme comme le montrent les images captées sur son compte Instagram. L’occasion sûrement d’échanger avec Justin Bengui, prêté cet hiver par l’OL au club serbe dont Matic est propriétaire.