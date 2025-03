OL Académie : le programme du week-end

Le week-end du 22 et 23 mars s'annonce chargé pour l'académie de l'OL. Au programme, trois réceptions et deux déplacements attendent les différentes équipes lyonnaises.

À Décines, trois rencontres sont prévues ce week-end. Premièrement, les U19 de l'OL accueilleront le Racing Club de Strasbourg. Cette rencontre aura lieu ce dimanche à 12 heures. Après la défaite face au Paris FC la semaine dernière (2-1), les joueurs de Samy Saci (8e) devront être solides face au deuxième du championnat. Un succès serait le bienvenu afin de verrouiller définitivement le maintien. En effet, distancés des places qualificatives aux play-offs et éliminés de la Coupe Gambardella, les Lyonnais n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison.

U17 : un match capital pour la deuxième place

Après la belle victoire à Valence le week-end dernier (1-3), l'équipe d’Amaury Barlet est toujours deuxième du championnat. À cinq journées de la fin de la saison, les jeunes pousses lyonnaises sont bien parties pour jouer les play-offs à la fin de la saison, même si le moindre faux pas peut coûter cher. Avec la réception de Bastia ce dimanche à 13h30, la victoire est obligatoire pour les Lyonnais afin de rester dauphins de l'ASSE.

Match de la survie pour l'OL Futsal

Après une victoire capitale face à l'ELSASS PFASTATT (2-4), l'OL (8e) accueille le Stade Beaucairois (9e). Les coéquipiers de Maxime Rey devront impérativement se donner de l'air dans la course au maintien. Cette fin de cette saison 2024-2025 s'annonce donc décisive pour les joueurs de David Touré à qui il leur reste cinq matchs pour se sauver.

Duel face au voisin pour la réserve de l'OL

Rien ne va plus pour les hommes de Gueïda Fofana en championnat. Avec trois matchs nuls face à Espaly (1-1), Clermont (1-1) et Chambéry (1-1) et une défaite lors du derby face aux Verts (1-2), les Lyonnais ont chuté à la cinquième place de National 3. Ce samedi 22 mars à 18h, les coéquipiers de Téo Barisic se déplaceront en Isère pour affronter Bourgoin-Jallieu (2ᵉ). Quatre points séparent ces deux formations, une victoire permettrait à la réserve de l'OL de recoller au podium.

Déplacement en Haute-Garonne pour la réserve féminine

Après un match nul décevant face à Montauban (2-2) lors de la 14ᵉ journée, les filles de Julien Perney devront réagir face à l'US Colomiers (11ᵉ) ce dimanche. Actuellement deuxièmes en D3, une victoire ce week-end est essentielle pour consolider cette position et, selon le résultat de Grenoble face à l'ASM, peut-être même reprendre la tête du championnat.

Le programme du week-end de l’académie :

U19 masculin : OL - RCSA, dimanche 23 mars, 12h

U17 masculin : OL - Bastia, dimanche 23 mars, 13h30

OL Futsal : OL - Stade Beaucairois, dimanche 23 mars, 15 h

Réserve masculine : Bourgoin-Jallieu - OL, samedi 22 mars, 18 h

Réserve féminine : US Colomiers - OL , dimanche 23 mars, 13 h