En course pour les play-offs, les U17 de l’OL ont conservé leur deuxième place au classement grâce à leur victoire à Valence (1-3). Les U19 continuent eux leur chemin de croix.

La bataille s’annonce âpre jusqu’à la fin. Avec six équipes se tenant en trois points, la dernière place qualificative pour les play-offs du championnat national U17 de la poule D va se jouer jusqu’à la dernière journée. Pour le moment, les joueurs d’Amaury Barlet tiennent la cadence et conservent leur place de dauphins derrière l’AS Saint-Etienne. Mais le moindre faux pas est interdit pour l’OL qui n’a qu’un but d’avance au goal-average sur Monaco. Avec encore cinq journées à disputer, les coéquipiers d’Adam Alioui doivent faire un sans-faute pour être au rendez-vous de l’été.

S’ils pouvaient s’inspirer de leur victoire contre l’Olympique de Valence dimanche (1-3), cela serait tout bénéfique pour l’OL. Sur la pelouse drômoise, la formation rhodanienne s’en est remis à un doublé de Walid Nechab en un quart d’heure (10e, 17e) pour rapidement prendre les commandes. La réduction du score de Valence juste à la pause aurait pu créer du doute, mais Bojan Zekovic a redonné deux buts d’avance à la 56e minute. Prochain rendez-vous, dimanche prochain à la maison contre Bastia avec une victoire obligatoire.

Les U19 peuvent déjà penser au futur

D’obligation de gagner, il n’en est plus vraiment question pour les U19 de Samy Saci. Toutefois, un dernier succès ne serait pas de trop pour verrouiller définitivement le maintien. Car, à cinq journées de la fin, l’OL n’a plus rien d’autre à jouer dans cette fin de saison. Éliminés de la Coupe Gambardella, trop loin pour les play-offs, les Lyonnais sont en roue libre à la mi-mars.

Dimanche, les coéquipiers de Bryan Meyo sont repartis de Paris avec une défaite (2-1) dans la besace, la 10e de la saison, soit une de plus que Bobigny avant-dernier de la poule. Si Naïm Berbar a marqué sur penalty, l’OL en avait loupé déjà un alors que le score était encore à 0-0 contre le Paris FC, avec un scénario de match qui aurait pu être bien différent. Mais dans cette saison, rien n’est facile ni donné pour ces U19, qui peuvent déjà penser à la saison prochaine.